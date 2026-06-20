Η Ελβετία συνεχίζει να παρέχει «ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο» στο Μπούργκενστοκ για να διευκολύνει τις συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

Διπλωμάτες από διάφορες χώρες είναι παρόντες και συνεχίζουν τις προσπάθειες για την διατήρηση του διαλόγου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους συμμετέχοντες και το περιεχόμενο των συνομιλιών για λόγους εμπιστευτικότητας.

Switzerland says it remains a "discreet and reliable" host for U.S.-Iran MoU implementation talks, per its foreign ministry Saturday.https://t.co/OhPgMsUUaY — The Star (@staronline) June 20, 2026

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Πηγή: ΑΠΕ