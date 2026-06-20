Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή της Ναμπάτιε στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο 16 ανθρώπων την επομένη της ανακοπίνωσης εφαρμογής εκεχειράις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ.

Οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας, που είχαν κινητοποιηθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Ναμπάτιε λόγω των επιθέσεων στην ζώνη, μετέφεραν 16 νεκρούς και 12 τραυματίες προς τα νοσοκομεία, αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ