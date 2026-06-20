Η αστυνομία των βρετανικών σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι ο άνθρωπος που σκοτώθηκε κατά την σύγκρουση των τρένων στο Μπέντφορντ ήταν ο μηχανοδηγός του ενός τρένου.

«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε επί τόπου. Πρόκειται για τον μηχανοδηγό του ενός από τα τρένα που ενεπλάκησαν» στο δυστύχημα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.





WATCH: Aftermath of train crash near Bedford, England. Reports of serious injuries pic.twitter.com/WUEjsOMfIC — BNO News Live (@BNODesk) June 19, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ