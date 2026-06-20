Ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κλιμακώνοντας την κρίση εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων και των μαζικών κινητοποιήσεων τις τελευταίες πενήντα ημέρες, που έχουν παραλύσει μεγάλο μέρος της οικονομίας του κράτους των Άνδεων.

Η απόφαση, την οποία ανακοίνωσε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες, ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό για την αποκατάσταση της τάξης.

Την ανακοίνωσε μερικές ώρες αφού ανακοίνωσε συμφωνία με την κυριότερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, την COB, που όμως δεν καλύπτει το σύνολο των τομέων που κινητοποιούνται.

Bolivia marked 50 days of unrest as protests over the country's economic crisis and fuel shortages led to roadblocks in La Paz, El Alto and Cochabamba, disrupting supplies and causing shortages of food and medicine pic.twitter.com/zHjO7jWVwJ — Reuters (@Reuters) June 19, 2026

Οργανώσεις αγροτών, καθώς και καλλιεργητών κόκας στην Τσαπάρε, προπύργιο του άλλοτε προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019) στο κεντρικό τμήμα της χώρας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.

«Αποφασίσαμε να σκληρύνουμε τους αποκλεισμούς των δρόμων», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel ηγέτης ενός από τους κυριότερους φορείς εκπροσώπησης των βολιβιανών αγορών, ο Αντόνιο Μάλκου, προσθέτοντας πως «οι αυτόχθονες αδελφοί αισθάνονται προδομένοι» από τον Μάριο Αργόγιο και την COB.





#Bolivia | El presidente Rodrigo Paz Pereira decreta Estado de Excepción en todo el territorio nacional, ante la situación de conflictividad y emergencia que vive el país.



// Gestileza Bolivia Tv (Mensaje presidencial) pic.twitter.com/pC6q7d7fon — Noticias Bolivianas (@eabolivia) June 20, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ