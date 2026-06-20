Ο υποψήφιος της αριστεράς για την προεδρία του Περού, ο Ρομπέρτο Σάντσες, τέθηκε επικεφαλής πορείας χθες Παρασκευή στην πρωτεύουσα Λίμα, με τη συμμετοχή εκατοντάδων υποστηρικτών του, με κύρια απαίτηση να υπάρξει διαφάνεια στην καταμέτρηση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου, καθώς η αντίπαλός του της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι συνεχίζει να προηγείται με οριακή διαφορά.

Ο κ. Σάντσες είχε καλέσει τους υποστηρικτές του στην κινητοποίηση αυτή για την «υπεράσπιση της λαϊκής ψήφου», αφού κατήγγειλε παρατυπίες στην καταμέτρηση, καθώς η διαφορά της κ. Φουχιμόρι αυξήθηκε στις 43.000 ψήφους με σχεδόν το 99,51% των πρακτικών καταμέτρησης να έχουν ενσωματωθεί.

Η κόρη του αυταρχικού άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) εξασφαλίζει το 50,11% των ψήφων, έναντι 49,88% του Ρομπέρτο Σάντσες, σύμφωνα με τα δεδομένα της εθνικής υπηρεσίας εκλογικών διαδικασιών (ONPE).

«Η ψήφος δεν πωλείται, η ψήφος υπερασπίζεται τον εαυτό της», φώναζαν διαδηλωτές κάνοντας πορεία σε λεωφόρους της περουβιανής πρωτεύουσας.

«Ο λαός επέλεξε τον Ρομπέρτο Σάντσες, δεν αναγνωρίζουμε την Κέικο Φουχιμόρι, ο λαός δεν θα σεβαστεί παρά μόνο την ψήφο που θα επικυρωθεί από τις εκλογικές αρχές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιούρι Γκέρα, 52 ετών.

Για να ανακηρύξει νικήτρια ή νικητή, οι εκλογικές αρχές μένει ακόμη να εξετάσουν αμφισβητούμενα πρακτικά καταμέτρησης που αντιπροσωπεύουν πάνω από 120.000 ψηφοδέλτια.

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών διεξήχθη την 7η Ιουνίου. Οι εκλογικές αρχές προειδοποιούν πως το αποτέλεσμα ενδέχεται να μην είναι γνωστό παρά στα τέλη του μήνα.

Το κόμμα Juntos por el Perú («Μαζί για το Περού») του Ρομπέρτο Σάντσες έχει καταγγείλει παρατυπίες στην αλυσίδα διαβίβασης των πρακτικών καταμέτρησης ψηφοφόρων που ζουν στις ΗΠΑ και στην Αργεντινή.

«Είμαστε αγανακτισμένοι για τη νοθεία, είναι σκάνδαλο το ότι η Φουχιμόρι κερδίζει με ψήφους που εισάγονται από το εξωτερικό», κατήγγειλε η 65χρονη εργάτρια Μαρισόλ Εσπινόσα.

Η Κέικο Φουχιμόρι υπερασπίστηκε μερικές ώρες νωρίτερα τις ψήφους των Περουβιανών που είναι κάτοικοι εξωτερικού. «Είναι σημαντικό ο κ. Σάντσες και το κόμμα του να κατανοήσουν ότι οι ψήφοι των Περουβιανών, από οποιαδήποτε πόλη, περιφέρεια, επαρχία, και αυτών που βρίσκονται στο εξωτερικό, είναι έγκυρες και πρέπει να γίνουν σεβαστές», είπε η υποψήφια σε δημοσιογράφους.

Οι εκλογές διεξήχθησαν με φόντο τον κατακερματισμό της πολιτικής ισχύος στο Περού, που βιώνει πολυετή αστάθεια. Η ή ο πρόεδρος που θα αναλάβει καθήκοντα την 28η Ιουλίου θα είναι η ένατη ή ο ένατος τα τελευταία δέκα χρόνια.





MULTITUDINARIA movilización encabezada por @RobertoSanchP por el Centro de Lima. Miles de personas denuncian intervención estadounidense en las elecciones y manipulación de resultados. pic.twitter.com/nv5PDzG5JP — Sebastián Vinelli (@vinelliU) June 19, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ