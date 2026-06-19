Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προχωρήσει σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να επιτύχει μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει έντονες πολιτικές πιέσεις να συνεχίσει τον πόλεμο στον Λίβανο, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, το Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένο να διατηρήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, στόχος που θα παραβίαζε ένα βασικό στοιχείο της υπό διαμόρφωση συμφωνίας, το οποίο προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη χώρα.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου και αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει δημοσίως το Ισραήλ να μην εξαπολύσει επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη συμφωνία του Τραμπ.

Την Παρασκευή, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, σε απάντηση σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ, από την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες. Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονταν, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι αναβάλλονται οι συνομιλίες που επρόκειτο να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα ηγείτο της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ανέβαλε επίσης το ταξίδι του.

Εάν ο Νετανιάχου εντείνει εκ νέου τη στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο, δεν θα απειλήσει μόνο το πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν την Τετάρτη, αλλά θα μπορούσε επίσης να διαρρήξει τη σχέση του με έναν Αμερικανό πρόεδρο, η οποία έχει αποτελέσει βασικό στοιχείο της πολιτικής του ισχύος.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Γαλλία την Τετάρτη, κατά την ανακοίνωση του «μνημονίου κατανόησης» ΗΠΑ-Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει μια «μικρή διαφωνία για τον Λίβανο» με τον Νετανιάχου και ότι έχει παροτρύνει τον Ισραηλινό ηγέτη να μην «γκρεμίζει ένα κτίριο κάθε φορά που κάποιος της Χεζμπολάχ μπαίνει μέσα».

Η νέα έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενόψει των εθνικών εκλογών του φθινοπώρου, η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου συνδέεται με την ανάγκη να δείξει στο εσωτερικό ακροατήριό του ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τα ισραηλινά στρατεύματα από τον Λίβανο και ότι παραμένει αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που έχει γνώση της έκθεσης.



Η έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιγράφει επίσης τη δυσαρέσκεια του Ισραήλ για τους όρους του μνημονίου του Τραμπ, οι οποίοι, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, υπονομεύουν τον ευρύτερο στόχο του Τελ Αβίβ να διατηρήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση προς την Τεχεράνη.

Η έκθεση αποτυπώνει την αντίληψη του Ισραήλ ότι η συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητά του να αμύνεται απέναντι στη Χεζμπολάχ, δήλωσε πρώην αξιωματούχος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιμένουν ότι οι όροι της συμφωνίας δεν εμποδίζουν το Ισραήλ να απαντήσει στρατιωτικά σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από τη Χεζμπολάχ και υποστηρίζουν ότι οι ανησυχίες του Νετανιάχου ωχριούν μπροστά στην ανάγκη ολοκλήρωσης της συμφωνίας και επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ, ώστε να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με τον νυν αξιωματούχο, η έκθεση καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε αναστολή των εχθροπραξιών ή αποχώρηση από τον Λίβανο θα εκληφθεί στο Ισραήλ ως ήττα για τον Νετανιάχου.

«Η στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στον Λίβανο έχει ως μοναδικό σκοπό την προστασία των Ισραηλινών πολιτών από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος, απαντώντας σε αίτημα σχολιασμού της αμερικανικής ανάλυσης.

Η κοινή γνώμη στο Ισραήλ εξακολουθεί να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες εξουδετέρωσης της Χεζμπολάχ, της φιλοϊρανικής οργάνωσης που ενώθηκε με τη Χαμάς στις επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί που εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της χώρας εξαιτίας επιθέσεων με drones και πυραύλους απαιτούν από τον Νετανιάχου να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, ενώ ο ίδιος έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα επειδή δεν έχει εξαλείψει την απειλή της οργάνωσης.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Μαΐου από το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS), ένα από τα σημαντικότερα ισραηλινά think tanks, το 70% των Εβραίων Ισραηλινών υποστηρίζει την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, Ισραηλινοί πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ευρέως ότι μια στρατιωτική υποχώρηση θα ερμηνευόταν από τους ψηφοφόρους ως ένδειξη ήττας.

Ακόμη και αν το Ισραήλ δεν κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο βομβαρδίζοντας τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, η άρνησή του να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότο της χώρας είναι πιθανό να καταδικάσει σε αποτυχία την εύθραυστη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτίμησε δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, παρουσιάζοντας ανεξάρτητη αξιολόγηση της κατάστασης.

«Η συνέχιση της κατοχής μέρους του Λιβάνου αποτελεί συνταγή καταστροφής», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Χωρίς πλήρη ισραηλινή αποχώρηση, η επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν βέβαιη».

Ωστόσο, μέλη του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου παραμένουν αμετακίνητα στις θέσεις τους.

«Για κάθε δάκρυ που χύνει μια Ισραηλινή μητέρα, χίλιες Λιβανέζες μητέρες πρέπει να κλάψουν. Ολόκληρος ο Λίβανος πρέπει να καεί», έγραψε την Παρασκευή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο Νετανιάχου διακινδυνεύει να δημιουργήσει «τεράστιες τριβές» με τον Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έπειτα από παροτρύνσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, και σύντομα βρέθηκε εμπλεκόμενος σε μια σύγκρουση που κόστισε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, εκτόξευσε τις διεθνείς τιμές της ενέργειας και οδήγησε στον θάνατο 13 Αμερικανών στρατιωτών, δήλωσε ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, πρώην αναλυτής των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών.

«Ο Μπίμπι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση», δήλωσε ο Σιτρινόβιτς. «Βλέπει τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, το ιρανικό καθεστώς, να ενισχύεται από την ίδια την αμερικανική κυβέρνηση και δ εν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό».

Σε δύο διαδοχικά Σαββατοκύριακα αυτόν τον μήνα, ο Νετανιάχου διέταξε αεροπορικές επιδρομές κατά της Βηρυτού ως απάντηση σε προκλήσεις της Χεζμπολάχ, οι οποίες απειλούσαν να εκτροχιάσουν την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ.

Η επίθεση της 7ης Ιουνίου προκάλεσε την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν σε αντίποινα, ενώ η αποκλιμάκωση επετεύχθη μόνο μετά από παρέμβαση του Λευκού Οίκου. Το Ισραήλ έπληξε ξανά τη Βηρυτό την Κυριακή, λίγες ώρες πριν η κυβέρνηση Τραμπ προωθήσει το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη.

Ακόμη και μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του παρέμειναν ανυποχώρητοι, επιμένοντας ότι δεν θα αποσύρουν τα στρατεύματα από τον νότιο Λίβανο και ότι θα συνεχίσουν τα πλήγματα, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει την οργή του Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε με μια προειδοποιητική κίνηση.

«Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ είναι ο μοναδικός αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που δείχνει κατανόηση προς το κράτος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή, και τυχαίνει να είναι ο ηγέτης της υπερδύναμης του πλανήτη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους κατά την ενημέρωση στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

«Αν ήμουν μέλος της ισραηλινής κυβέρνησης, ίσως να μην επέκρινα τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει σε ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο Χάρισον Μαν, πρώην αξιωματικός του αμερικανικού στρατού και αναλυτής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DIA), εκτίμησε ότι οι αμερικανικές εκθέσεις πληροφοριών αποτυπώνουν ένα βασικό κίνητρο που καθοδηγεί τις αποφάσεις του Νετανιάχου.

«Ο διαρκής πόλεμος - και η εδαφική επέκταση - αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της ισραηλινής πολιτικής εδώ και χρόνια. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, με τις εκλογές να πλησιάζουν, ο Νετανιάχου πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να τα υπηρετήσει καλύτερα από τους αντιπάλους του», δήλωσε ο Μαν.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, ο Τραμπ διαθέτει μοχλούς πίεσης απέναντι στο Ισραήλ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διακόψουν την παροχή πυρομαχικών, καυσίμων αεροσκαφών και τεχνικής υποστήριξης, περιορίζοντας την κλίμακα οποιασδήποτε ισραηλινής επίθεσης. Μπορούν επίσης να παγώσουν κρίσιμη ανταλλαγή πληροφοριών ή να αποσύρουν αμερικανικές δυνάμεις που σήμερα συμβάλλουν στην προστασία του ισραηλινού εναέριου χώρου, αυξάνοντας έτσι το κόστος οποιασδήποτε ισραηλινής πολεμικής επιχείρησης», ανέφερε.

Οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν γενικά αποφύγει τέτοιες κινήσεις, αν και κατά καιρούς έχουν λάβει ανάλογα μέτρα όταν οι σχέσεις με το Ισραήλ δοκιμάζονταν.

Ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ απείλησε το Ισραήλ με κυρώσεις εάν δεν αποχωρούσε από τη Χερσόνησο του Σινά το 1956. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν καθυστέρησε το 1981 την παράδοση προηγμένων μαχητικών F-16 μετά τον αιφνιδιαστικό βομβαρδισμό ιρακινού πυρηνικού αντιδραστήρα από το Ισραήλ. Ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος ανέστειλε κρατικές εγγυήσεις στεγαστικών δανείων σε μια προσπάθεια να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

«Αν με ρωτήσετε αν υπήρξε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος που απείλησε να επιβάλει πραγματικό κόστος και πραγματικές συνέπειες στο Ισραήλ σε πραγματικό χρόνο, η απάντηση είναι όχι», δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, ανώτερος συνεργάτης του Carnegie Endowment for International Peace και σύμβουλος τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν δεν περιορίσει τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, «δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Τραμπ, ο Νετανιάχου θα απαντήσει».



Διαβάστε επίσης: Νέα δοκιμασία για εκεχειρία Ισραήλ–Χεζμπολάχ - Ήχησαν σειρήνες λόγω drone





Πηγή: skai.gr