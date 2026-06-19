Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε απόψε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάζ.

«Το Ισραήλ παραμένει σταθερά δεσμευμένο σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε ο πρέσβης Γεχιέλ Λέιτερ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Εάν η Χεζμπολάχ τιμήσει τη συμφωνία και παύσει τις εχθροπραξίες, αυτό θα απαντηθεί με ηρεμία», πρόσθεσε.





Israel remains firmly committed to an immediate ceasefire. At 11:30 this morning, Israel halted all offensive operations; Hezbollah and Iranian claims to the contrary are bold lies.



If Hezbollah honors the agreement and ceases its hostilities, they will be met with quiet.… — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 19, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ