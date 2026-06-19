Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ένα μετρό εκτροχιάστηκε. Έως τώρα υπάρχουν αναφορές για τρεις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του anadolu, πρόκειται για τη γραμμή Μ4 που πραγματοποιεί τα δρομολόγια μεταξύ Καδίκιοϊ και του αεροδρομίου Σαμπίχα Γκökçe. Εκτροχιάστηκε κοντά στον σταθμό Μποσταντζί. Οι επιβάτες κατέβηκαν μόνοι τους από τα βαγόνια στις ράγες και περπάτησαν μέσα στη σήραγγα προς τον σταθμό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ομάδες ιατρικής περίθαλψης και του μετρό.



Αιτία του εκτροχιασμού φέρεται να είναι μία βλάβη στον μηχανισμό αλλαγής τροχιάς.



Το μετρό της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε πως: «Λόγω τεχνικής βλάβης στη γραμμή μετρό M4 Καδίκιοι-Αεροδρόμιο Σαμπίχα Γκökçen, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μεταξύ των σταθμών Μαλτεπέ και Αεροδρόμιο Σαμπίχα Γκökçen».





SON DAKİKA | Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı'da raydan çıktı.



• Yolcular tahliye ediliyor. pic.twitter.com/jGkizHs2Lb — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) June 19, 2026

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Πηγή: Πρώτο Θέμα





