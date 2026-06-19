Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και «πολλοί τραυματίστηκαν» από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε νωρίτερα από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Ανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι έχει στείλει στο σημείο πολλά μέσα για τη μεταφορά των τραυματιών και κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Ο υπουργός Υγείας Τζέιμς Μάρεϊ ανέφερε ότι ενημερώνεται για τις εξελίξεις ενώ η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ εξέφρασε βαθιά ανησυχία για το δυστύχημα.

Ο Πίτερ Ναπ, ένας γιατρός που είπε στην πλατφόρμα Bluesky ότι επέβαινε στο ένα από τα τρένα, περιέγραψε μια «ξαφνική σύγκρουση» και ότι ένα από τα βαγόνια εκτροχιάστηκε. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, όμως είπε στο πρακτορείο Press Association ότι κάποιοι από τους επιβάτες αδυνατούσαν να μιλήσουν και είχαν βαρύτερους τραυματισμούς, όπως κατάγματα στα πόδια.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κόρμπι-Σεντ Πάνκρας φέρεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Νότιγχαμ-Λονδίνο, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα νότια του σταθμού του Μπέντφορντ, με επιβάτες να κάνουν λόγο για τραυματισμούς και εκτροχιασμό βαγονιού.

Το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε περίπου στις 17:15 τοπική ώρα, σύμφωνα με στοιχεία σιδηροδρομικής κυκλοφορίας που επικαλείται η Telegraph.





We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area.



We'll share more information as soon as possible. — British Transport Police (@BTP) June 19, 2026

Στο συμβάν ενεπλάκησαν η αμαξοστοιχία της East Midlands Railway που αναχώρησε στις 15:50 από το Νότιγχαμ με προορισμό τον σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου και η αμαξοστοιχία των 16:40 από το Κόρμπι προς τον ίδιο προορισμό.

Σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης δρομολογίων, το τρένο από το Κόρμπι φαίνεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρένου από το Νότιγχαμ, περίπου 4 χιλιόμετρα νότια του σταθμού του Μπέντφορντ.

BREAKING: First footage has emerged from the scene after two high-speed passenger trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/od2ePYVNdJ — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2026

Ασθενοφόρο από αέρος μεταξύ των δυνάμεων που αποστέλλονται στο «σοβαρό περιστατικό»



Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας έδωσε ενημέρωση σχετικά με τις δυνάμεις που αποστέλλονται στον τόπο της σύγκρουσης.



Η υπηρεσία ανέφερε ότι ένα αεροασθενοφόρο και η Ομάδα Ανταπόκρισης σε Επικίνδυνες Περιοχές ανταποκρίνονται στο «σοβαρό περιστατικό» νότια του Μπέντφορντ.



«Προτρέπουμε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή», προσθέτει.





We have sent a number of resources, including air ambulance and our Hazardous Area Response Team, to a major incident on the railway south of #Bedford. We encourage people to avoid the area.



Further updates will be provided in due course. Please only call 999 in an emergency. pic.twitter.com/0wrC6IYByF — EEAST Ambulance Service (@EastEnglandAmb) June 19, 2026

Στάρμερ: «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογενεία του ατόμου που δυστυχώς έχασε τη ζωή του»





Hugely concerning reports of a collision involving two passenger trains near Bedford.



First and foremost, my thoughts are with the family of the person who has sadly lost their life, and with those who have been seriously injured.



I am grateful to the emergency services for… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 19, 2026

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Πηγή: skai.gr, skynews