Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και «πολλοί τραυματίστηκαν» από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Ένα βίντεο που αναρτήθηκε νωρίτερα από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης.
Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Ανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι έχει στείλει στο σημείο πολλά μέσα για τη μεταφορά των τραυματιών και κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.
Ο υπουργός Υγείας Τζέιμς Μάρεϊ ανέφερε ότι ενημερώνεται για τις εξελίξεις ενώ η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ εξέφρασε βαθιά ανησυχία για το δυστύχημα.
Ο Πίτερ Ναπ, ένας γιατρός που είπε στην πλατφόρμα Bluesky ότι επέβαινε στο ένα από τα τρένα, περιέγραψε μια «ξαφνική σύγκρουση» και ότι ένα από τα βαγόνια εκτροχιάστηκε. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, όμως είπε στο πρακτορείο Press Association ότι κάποιοι από τους επιβάτες αδυνατούσαν να μιλήσουν και είχαν βαρύτερους τραυματισμούς, όπως κατάγματα στα πόδια.
Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κόρμπι-Σεντ Πάνκρας φέρεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Νότιγχαμ-Λονδίνο, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα νότια του σταθμού του Μπέντφορντ, με επιβάτες να κάνουν λόγο για τραυματισμούς και εκτροχιασμό βαγονιού.
Το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε περίπου στις 17:15 τοπική ώρα, σύμφωνα με στοιχεία σιδηροδρομικής κυκλοφορίας που επικαλείται η Telegraph.
We're responding to reports of a collision involving two trains in the Bedford area.— British Transport Police (@BTP) June 19, 2026
We'll share more information as soon as possible.
Στο συμβάν ενεπλάκησαν η αμαξοστοιχία της East Midlands Railway που αναχώρησε στις 15:50 από το Νότιγχαμ με προορισμό τον σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου και η αμαξοστοιχία των 16:40 από το Κόρμπι προς τον ίδιο προορισμό.
Σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης δρομολογίων, το τρένο από το Κόρμπι φαίνεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρένου από το Νότιγχαμ, περίπου 4 χιλιόμετρα νότια του σταθμού του Μπέντφορντ.
BREAKING: First footage has emerged from the scene after two high-speed passenger trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/od2ePYVNdJ— Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2026
Ασθενοφόρο από αέρος μεταξύ των δυνάμεων που αποστέλλονται στο «σοβαρό περιστατικό»
Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας έδωσε ενημέρωση σχετικά με τις δυνάμεις που αποστέλλονται στον τόπο της σύγκρουσης.
Η υπηρεσία ανέφερε ότι ένα αεροασθενοφόρο και η Ομάδα Ανταπόκρισης σε Επικίνδυνες Περιοχές ανταποκρίνονται στο «σοβαρό περιστατικό» νότια του Μπέντφορντ.
«Προτρέπουμε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή», προσθέτει.
We have sent a number of resources, including air ambulance and our Hazardous Area Response Team, to a major incident on the railway south of #Bedford. We encourage people to avoid the area.— EEAST Ambulance Service (@EastEnglandAmb) June 19, 2026
Further updates will be provided in due course. Please only call 999 in an emergency. pic.twitter.com/0wrC6IYByF
Στάρμερ: «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογενεία του ατόμου που δυστυχώς έχασε τη ζωή του»
Hugely concerning reports of a collision involving two passenger trains near Bedford.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 19, 2026
First and foremost, my thoughts are with the family of the person who has sadly lost their life, and with those who have been seriously injured.
I am grateful to the emergency services for…
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Πηγή: skai.gr, skynews