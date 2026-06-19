Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και «πολλοί τραυματίστηκαν» από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε νωρίτερα από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Ανατολικής Αγγλίας ανέφερε ότι έχει στείλει στο σημείο πολλά μέσα για τη μεταφορά των τραυματιών και κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Ο υπουργός Υγείας Τζέιμς Μάρεϊ ανέφερε ότι ενημερώνεται για τις εξελίξεις ενώ η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ εξέφρασε βαθιά ανησυχία για το δυστύχημα.

Ο Πίτερ Ναπ, ένας γιατρός που είπε στην πλατφόρμα Bluesky ότι επέβαινε στο ένα από τα τρένα, περιέγραψε μια «ξαφνική σύγκρουση» και ότι ένα από τα βαγόνια εκτροχιάστηκε. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, όμως είπε στο πρακτορείο Press Association ότι κάποιοι από τους επιβάτες αδυνατούσαν να μιλήσουν και είχαν βαρύτερους τραυματισμούς, όπως κατάγματα στα πόδια.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κόρμπι-Σεντ Πάνκρας φέρεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Νότιγχαμ-Λονδίνο, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα νότια του σταθμού του Μπέντφορντ, με επιβάτες να κάνουν λόγο για τραυματισμούς και εκτροχιασμό βαγονιού.

Το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε περίπου στις 17:15 τοπική ώρα, σύμφωνα με στοιχεία σιδηροδρομικής κυκλοφορίας που επικαλείται η Telegraph.

Στο συμβάν ενεπλάκησαν η αμαξοστοιχία της East Midlands Railway που αναχώρησε στις 15:50 από το Νότιγχαμ με προορισμό τον σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου και η αμαξοστοιχία των 16:40 από το Κόρμπι προς τον ίδιο προορισμό.

Σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης δρομολογίων, το τρένο από το Κόρμπι φαίνεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρένου από το Νότιγχαμ, περίπου 4 χιλιόμετρα νότια του σταθμού του Μπέντφορντ.

Ασθενοφόρο από αέρος μεταξύ των δυνάμεων που αποστέλλονται στο «σοβαρό περιστατικό»

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας έδωσε ενημέρωση σχετικά με τις δυνάμεις που αποστέλλονται στον τόπο της σύγκρουσης.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι ένα αεροασθενοφόρο και η Ομάδα Ανταπόκρισης σε Επικίνδυνες Περιοχές ανταποκρίνονται στο «σοβαρό περιστατικό» νότια του Μπέντφορντ.

«Προτρέπουμε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή», προσθέτει.

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Πηγή: skai.gr, skynews