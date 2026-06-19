Αναφορά στην Κύπρο περιλαμβάνουν τα συμπεράσματά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει την άμεση, απρόσκοπτη πρόσβαση και τη συνεχή διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα στη Γάζα συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου διαδρόμου της Κύπρου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη μετά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει την άμεση, απρόσκοπτη πρόσβαση και τη συνεχή διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας μεγάλης κλίμακας προς και σε ολόκληρη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης του Θαλάσσιου Ανθρωπιστικού Διαδρόμου της Κύπρου, ως συμπλήρωμα των χερσαίων οδών.

Στα συμπεράσματα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη «βαθιά ανησυχία» του για την επιδεινούμενη κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης και καταστροφικής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, όπως αναφέρει. Καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση, καθώς και τη διαρκή διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα προς και εντός της Γάζας, μεταξύ άλλων μέσω του Θαλάσσιου Ανθρωπιστικού Διαδρόμου της Κύπρου, ώστε να συμπληρώνονται οι χερσαίες διαδρομές, και να επιτρέψει στον ΟΗΕ και τους οργανισμούς του, καθώς και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, να εργάζονται ανεξάρτητα και αμερόληπτα για τη διάσωση ζωών και τη μείωση των ανθρώπινων δεινών.

Παράλληλα, καλεί το Ισραήλ να επαναλειτουργήσει τα συνοριακά περάσματα της Γάζας, καθώς και τον ιατρικό διάδρομο μεταξύ Γάζας και Δυτικής Όχθης, να επιτρέψει την πρόσβαση διεθνών μέσων ενημέρωσης και να ανακαλέσει την απόφασή του σχετικά με τον νόμο περί εγγραφής μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το Συμβούλιο προτρέπει επίσης το Ισραήλ να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των αμάχων «πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή».

Επαναλαμβάνει επίσης τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την ειρηνική συνύπαρξη δύο δημοκρατικών κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, εντός ασφαλών και διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων.

Όσον αφορά τη Δυτική Όχθη, το Συμβούλιο επαναλαμβάνει «την καταδίκη των μονομερών ενεργειών του Ισραήλ που αποσκοπούν στην επέκταση της παρουσίας του στη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», οι οποίες, όπως σημειώνει, κρίθηκαν παράνομες από τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 19ης Ιουλίου 2024.

Καλεί την Κυβέρνηση του Ισραήλ να αναστρέψει την επέκταση των εποικισμών, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής E1, οι οποίοι, όπως επισημαίνεται, «είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου», να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό των κατεχόμενων εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών κοινοτήτων και άλλων μειονοτήτων, καθώς και να διασφαλίσει τη διατήρηση και τον σεβασμό του υφιστάμενου καθεστώτος των ιερών τόπων της Ιερουσαλήμ.

Το Συμβούλιο καταδικάζει επίσης την υιοθέτηση του νόμου περί θανατικής ποινής από το Ισραήλ, τον οποίο χαρακτηρίζει «μεροληπτικό και διακριτικό», και ζητεί την άμεση κατάργησή του.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ακόμη την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει επιλογές πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 13 Ιουλίου 2026, υπό το φως της περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά τους παράνομους εποικισμούς.

Λίβανος

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει επίσης τη «σοβαρή ανησυχία» του για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας στη χώρα και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως την εκεχειρία, να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις συνεχιζόμενες συνομιλίες, να αποτρέψουν περαιτέρω απώλειες αμάχων και εκτοπισμούς πληθυσμών και να καταλήξουν σε μια διαρκή πολιτική λύση που θα διασφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια τόσο για τον Λίβανο όσο και για το Ισραήλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρεται, είναι έτοιμη να στηρίξει την εφαρμογή μιας συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Το Συμβούλιο «καταδικάζει απερίφραστα» τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού στο βόρειο Ισραήλ και ζητεί τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και να αποσύρει τις δυνάμεις του από το λιβανικό έδαφος, σύμφωνα με το Ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ζητεί επίσης από το Ισραήλ να απόσχει από περαιτέρω κλιμάκωση.

Τέλος, επαναβεβαιώνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για την ασφάλεια του λιβανικού λαού και για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, ενώ επαναλαμβάνει την «πλήρη στήριξή» της προς την Κυβέρνηση του Λιβάνου στις προσπάθειές της να ενισχύσει τους κρατικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο ολόκληρης της επικράτειας της χώρας και να διασφαλιστεί το αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους στην κατοχή όπλων.



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Πηγή: ΚΥΠΕ