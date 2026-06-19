«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όποτε και όταν διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία» δήλωσε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Πάντα υποστηρίζαμε την άποψη ότι, όταν διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι αυτό αφορά τα συμφέροντα της Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν, μιλώντας καθώς η σύνοδος κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες πλησίαζε στο τέλος της.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι ο Αντόνιο Κόστα —πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου— θα μπορούσε να συμμετάσχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις, εφόσον ο ρόλος του υπό αυτή την ιδιότητα καθοριζόταν με σαφήνεια.





💬"Les Européens ne sont pas des médiateurs. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine"



Emmanuel Macron répond à l'initiative du président du Conseil européen, António Costa, de reprendre des discussions entre Bruxelles et Moscou#BFM2 pic.twitter.com/fvXG3nDNWM — BFM (@BFMTV) June 19, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ