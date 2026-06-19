Ο ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram, αναφέρει ότι οι γέφυρες που βρίσκονται στην περιοχή Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα, χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορές οπλισμού και προμηθειών.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις περιοχές του νότου και στην Κριμαία που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, με στόχο να παρεμποδίσει την εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ





