Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για στήριξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ως του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού δωρητή διεθνώς, σε κοινή δήλωση της Κομισιόν και της Ύπατης Εκπροσώπου που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων (20/06).

Στη δήλωση επισημαίνεται ότι περισσότεροι από 117 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας συγκρούσεων, διώξεων, βίας και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ γίνεται αναφορά στη δύναμη και την ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν στην προσπάθειά τους να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και να ενταχθούν στις κοινωνίες που τους υποδέχονται.

Η Κομισιόν και η Ύπατη Εκπρόσωπος σημειώνουν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεχίζουν να στηρίζουν τους πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και κοινότητες υποδοχής, προωθώντας τα διεθνή πρότυπα προστασίας, την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και τη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας της με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς εταίρους, η Ένωση εργάζεται για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών του εκτοπισμού και την ενίσχυση της σταθερότητας σε περιοχές που πλήττονται από κρίσεις.

Σύμφωνα με τη δήλωση, το 2025 καταγράφηκε για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία μείωση του αριθμού των εκτοπισμένων παγκοσμίως, εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημασία των διεθνών προσπαθειών για αντιμετώπιση των αιτίων που οδηγούν στον αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών.

Η ΕΕ υπογραμμίζει επίσης ότι έχει αναλάβει σημαντικό μέρος της διεθνούς ευθύνης για την προστασία των προσφύγων, παρέχοντας προσωρινή προστασία σε περισσότερα από 4,8 εκατομμύρια άτομα που εγκατέλειψαν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Παράλληλα, αναφέρεται στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική της δράση σε περιοχές όπως το Σουδάν, η Γάζα, ο Λίβανος, η Βενεζουέλα, το Αφγανιστάν, η Κούβα, η Αϊτή, η Μιανμάρ και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μέσω παροχής τροφίμων, νερού, στέγης, εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης.

Στη δήλωση τονίζεται ακόμη ότι η ΕΕ συνεχίζει να επενδύει σε μακροπρόθεσμες λύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτάρκειας των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής μέσω της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην πρόσφατη Κοινή Ανακοίνωση για την Ανθρωπιστική Δράση, η οποία ενισχύει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ευαλωτότητας και του εκτοπισμού, συνδυάζοντας την κάλυψη των άμεσων ανθρωπιστικών αναγκών με δράσεις που προάγουν τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η δήλωση υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, σημειώνοντας ότι η ΕΕ παραμένει σταθερός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της UNRWA.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Άσυλο και τη Διαχείριση της Μετανάστευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο αποσκοπεί στο να είναι ταυτόχρονα δίκαιο και αποτελεσματικό.



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Πηγή: ΚΥΠΕ