Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τρόπους ενίσχυσης του ρόλου της στις προσπάθειες για επίτευξη λύσης στο Ουκρανικό, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η ΕΕ διατηρεί τη στρατηγική πίεσης προς τη Ρωσία μέσω κυρώσεων και στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, κατά τις συζητήσεις μεταξύ των ηγετών των κρατών μελών διαφάνηκε η αναγνώριση της ανάγκης η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε μία μελλοντική διαδικασία επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία και να αναζητηθούν δίαυλοι εμπλοκής με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί κοινή προσέγγιση ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μία τέτοια προσέγγιση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο εσωτερικό της ΕΕ διακρίνονται δύο διαφορετικές σχολές σκέψης. Η πρώτη υποστηρίζει τη συνέχιση και εντατικοποίηση της πολιτικής πίεσης προς τη Ρωσία, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση της. Η δεύτερη προσέγγιση τάσσεται υπέρ της αποφυγής πλήρους απομόνωσης, θεωρώντας ότι θα πρέπει να διατηρηθούν περιθώρια διαλόγου στο πλαίσιο μίας μελλοντικής ειρηνευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι ηγέτες των κρατών μελών καταδικάζουν απερίφραστα τη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική δράση κατά της Ουκρανίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμάχων και κρίσιμων υποδομών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει επίσης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη παραμένουν έτοιμα να συμβάλουν σε ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο πλαίσιο της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

Παράλληλα, οι ηγέτες επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση της Ένωσης να συνεχίσει τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ ζητούν την ταχεία έγκριση της 21ης δέσμης κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τη συνέχιση των προσπαθειών για περιορισμό των ενεργειακών της εσόδων και των δραστηριοτήτων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Στα συμπεράσματα επισημαίνεται ακόμη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, ενώ προσβλέπει στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Ιουνίου στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει επίσης την επείγουσα έκκλησή του προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να μεριμνήσουν πάραυτα για την ασφαλή και άνευ όρων επιστροφή στην Ουκρανία όλων των παιδιών από την Ουκρανία και άλλων αμάχων που εκτοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν παράνομα.



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Πηγή: ΚΥΠΕ