Ένα 8χρονο κορίτσι σκοτώθηκε σε πυρκαγιά που προκάλεσε μαζική ουκρανική επίθεση με drone στη Μόσχα και την περιοχή γύρω από αυτήν χθες, δήλωσε ο Αντρέι Βορομπιόφ, κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας.

«Δυστυχώς, εξαιτίας της χθεσινής επίθεσης με drone στο Ζουκόφσκι, ένα 8χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά. Την ώρα του περιστατικού, ήταν στο σπίτι με τη γιαγιά του. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», δήλωσε ο Βορομπιόφ σε ανακοίνωση.

Ο Βορομπιόφ, που είχε δηλώσει ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ουκρανική επίθεση, δήλωσε ότι 18 πολυκατοικίες στην περιφέρεια της Μόσχας υπέστησαν ζημιές.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, αναγνώρισε σήμερα ότι χθες σημείωθηκε μεγάλη ουκρανική επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Μόσχας και δήλωσε ότι λαμβάνονται μέτρα για να εξαλειφθούν οι επιπτώσεις.

Ερωτηθείς εάν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δει οπτικό υλικό από το φλεγόμενο διυλιστήριο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να δουν εικόνες από τις ουκρανικές πόλεις που έχουν πλήξει οι ρωσικές δυνάμεις. Πρόσθεσε ότι τα ρωσικά πλήγματα θα συνεχιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters