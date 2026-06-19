Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει ένα «διαρκή πόλεμο», μετά από τη δήλωση του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ που είπε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», «μετά τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών.

«Αυτό δεν είναι το παραλήρημα ενός τυχαίου τρελού γενοκτόνου. Είναι μια δημόσια δήλωση του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του ισραηλινού καθεστώτος», έγραψε ο Αραγτσί στο X.

«Η γενοκτονική αίρεση θανάτου, με έδρα της το Τελ Αβίβ, αποτελεί μια απειλή για όλη την ανθρωπότητα... Ο μοναδικός της στόχος είναι ένας διαρκής πόλεμος», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Παράλληλα η Τεχεράνη καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και προειδοποίησε για τις συνέπειές τους για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ φέρουν άμεση ευθύνη για την κατάσταση.

Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι η διακοπή του πολέμου στον Λίβανο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και πρόσθεσε ότι το Ιράν θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντα, την ασφάλεια και τους συμμάχους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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