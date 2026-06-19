Η ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι βάσει του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ, η διέλευση από το Ορμούζ θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Η Αρχή προειδοποιεί ότι οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ανεπίσημων διαύλων δεν θα εξετάζονται. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται 48 ώρες πριν από την διέλευση.

Τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε τέλη για περίοδο 60 ημερών.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters