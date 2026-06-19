Συνολικά 25 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ χθες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αριθμός πέντε φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των δέκα πρώτων ημερών του Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας της AXSMarine.

Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός διελεύσεων που καταγράφεται σε μία και μόνη ημέρα μετά τις 28 διελεύσεις που είχαν καταγραφεί στις 18 Απριλίου, όταν είχε ανοιχτεί ένα σύντομης διάρκειας «παράθυρο» για την επανάληψη της κυκλοφορίας των πλοίων στον θαλάσσιο δίαυλο που οδηγεί από τον Κόλπο στα διεθνή ύδατα της Θάλασσας του Ομάν και σήμερα πλέον τελεί υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν.

Η αύξηση τη κυκλοφορίας που παρατηρήθηκε χθες συμπίπτει με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη την Τετάρτη. Ωστόσο έκτοτε, οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές που είχαν προγραμματισθεί για σήμερα στην Ελβετία και θα ήταν το σημείο εκκίνησης της περιόδου των 60 ημερών για την διευθέτηση του ζητήματος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν αναβλήθηκαν επ' αόριστον.

Η αύξηση της κυκλοφορίας των πλοίων στο Ορμούζ συνοδεύθηκε από την μεγαλύτερη διατάραξη των σημάτων AIS (Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης) που έχει διαπιστώσει η AXSMarine στον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία επηρεάστηκαν ταυτοχρόνως χθες από «spoofing ή ανώμαλη συμπεριφορά του AIS», σύμφωνα με ανάρτηση της AXSMarine στο Χ.

«Οι επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στο Στενό θα συνεχισθούν και οι πλοιοκτήτες καλούνται να επιδείξουν σύνεση μέχρι οι ασφαλιστές να αποκαταστήσουν τους κανονικούς όρους κάλυψης», αναφέρεται επίσης στην ανάρτηση της AXSMarine.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP