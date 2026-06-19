Η προσφυγιά δεν αποτελεί μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα δικαιοσύνης, σεβασμού του διεθνούς δικαίου και προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πρεσβεία της Παλαιστίνης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

«Τιμούμε τη δύναμη, την αξιοπρέπεια και την ανθεκτικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας πολέμων, κατοχής, διώξεων και συγκρούσεων», αναφέρει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι «για τον παλαιστινιακό λαό, η προσφυγιά αποτελεί μια συνεχιζόμενη πραγματικότητα εδώ και 77 χρόνια».

Προσθέτει, ακόμα, ότι «εκατομμύρια Παλαιστίνιοι πρόσφυγες εξακολουθούν να ζουν μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη της πατρίδας τους και διεκδικώντας το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην επιστροφή, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών».

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς όλους τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους ανθρώπους σε κάθε γωνιά του κόσμου και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των προσφύγων και των εκτοπισμένων λαών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να επιστρέψουν στις εστίες τους», καταλήγει η ανακοίνωση της Πρεσβείας, σημειώνοντας ότι «κανένας άνθρωπος δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας και κανένας λαός δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα να επιστρέψει στην πατρίδα του».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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