Τη δική του ξεχωριστή ανάγνωση για το Μουντιάλ 2026 κατέθεσε ο αναλυτής, πρώην δημοσιογράφος, ποιητής και γνωστός «φάχτορας» του ποδοσφαίρου Μιχάλης Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Όπως ανέφερε, η φετινή διοργάνωση διαθέτει χαρακτηριστικά που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ ξανά στην ιστορία του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες, ενώ οι αγώνες φιλοξενούνται ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Είναι το μεγαλύτερο σε γεωγραφική έκταση Μουντιάλ που έγινε ποτέ. Αυτό είναι δηλωτικό των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης που συντελούνται στο ποδόσφαιρο τις τελευταίες δεκαετίες», σημείωσε.

Το ποδόσφαιρο ως εργαλείο παγκοσμιοποίησης

Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι το ποδόσφαιρο λειτουργεί όχι μόνο ως αντανάκλαση της παγκοσμιοποίησης αλλά και ως μοχλός ενίσχυσής της, δίνοντας ορατότητα σε χώρες που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός του διεθνούς ποδοσφαιρικού χάρτη.

Έφερε ως παραδείγματα το Κουρασάο και το Πράσινο Ακρωτήρι, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κράτη με ιδιαίτερη μετα-αποικιακή ιστορία, τα οποία μέσα από τη συμμετοχή τους σε μεγάλες διοργανώσεις αποκτούν διεθνή προβολή.

«Αναγνωρίζουμε χώρες και κοινωνίες που προηγουμένως ήταν σχεδόν αόρατες στον παγκόσμιο χάρτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Μουντιάλ παράγει εθνική ταυτότητα»

Ερωτηθείς για τη σχέση ποδοσφαίρου και πολιτικής, ο αναλυτής υποστήριξε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει μια ισχυρή «τελετουργία παραγωγής εθνικής ταυτότητας».

Όπως εξήγησε, παρά τον έντονα πολυπολιτισμικό χαρακτήρα πολλών σύγχρονων εθνικών ομάδων, το Μουντιάλ εξακολουθεί να λειτουργεί ως μηχανισμός έκφρασης συλλογικών ταυτοτήτων και εθνικών αφηγήσεων.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε ομάδες όπως το Μαρόκο, των οποίων πολλοί ποδοσφαιριστές προέρχονται από κοινότητες της διασποράς και έχουν αναπτυχθεί ποδοσφαιρικά σε ευρωπαϊκές χώρες πριν επιλέξουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα καταγωγής τους.

Τι αποκαλύπτει το ποδόσφαιρο για έναν λαό

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Παπαδόπουλο, το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό «παράθυρο» κατανόησης της ιστορίας και της κοινωνίας ενός λαού.

«Μέσα από το ποδόσφαιρο μπορούμε να αντιληφθούμε στοιχεία για την ιστορία, τον πολιτισμό, τις αξίες και τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της και τους άλλους», σημείωσε.

Το στοίχημα για Ελλάδα και Κύπρο

Αναφερόμενος στις δυσκολίες Ελλάδας και Κύπρου να καθιερωθούν σε μεγάλες διοργανώσεις, τόνισε ότι οι λόγοι είναι πολλοί και συνδέονται με τη δομή του ποδοσφαίρου, τη λειτουργία των συλλόγων, τις ομοσπονδίες και τη συνολική ποδοσφαιρική κουλτούρα.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η διεύρυνση των διοργανώσεων δημιουργεί νέες ευκαιρίες για χώρες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός της ελίτ να διεκδικήσουν συμμετοχή σε Μουντιάλ ή Euro.

Βλέπει Αγγλία και... στηρίζει Βραζιλία

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα του φετινού Μουντιάλ, ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε τη διοργάνωση ιδιαίτερα απρόβλεπτη, υποστηρίζοντας ότι οι παραδοσιακές δυνάμεις δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.

Παρότι δήλωσε διαχρονικός υποστηρικτής της Βραζιλίας, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής η ομάδα που τον εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η Αγγλία, ιδιαίτερα για την εικόνα που παρουσίασε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Κροατία.

«Ίσως είναι η καλύτερη Αγγλία των τελευταίων ετών σε μεγάλη διοργάνωση. Αν βρει τις σωστές ισορροπίες, μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος», κατέληξε.







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