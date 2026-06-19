Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατέγραψαν οι κάμερες κατά τη διάρκεια του αγώνα Γκάνα – Παναμάς για το Μουντιάλ 2026, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ώρα που το παιχνίδι βρισκόταν στο 0-0, φίλαθλοι της Γκάνας στις εξέδρες φέρονται να πραγματοποιούσαν τελετουργικές κινήσεις που πολλοί συνέδεσαν με το λεγόμενο «μακούμπα» (Macumba), μια λαϊκή θρησκευτική και πνευματική παράδοση με ρίζες στη Βραζιλία και την αφροαμερικανική κουλτούρα.

Στη λαϊκή αντίληψη, ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τελετές ή πρακτικές που αποσκοπούν στην επίκληση υπερφυσικών δυνάμεων για καλή τύχη ή για να επηρεαστεί η έκβαση ενός γεγονότος.

Το ενδιαφέρον είναι ότι λίγα λεπτά αργότερα, στο 95ο λεπτό της αναμέτρησης, η Γκάνα βρήκε το γκολ που έκρινε τον αγώνα και χάρισε τη νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναμά. To στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στα ΜΚΔ.





Ghana estaba empatada con Panamá



Se pusieron a hacer macumba en pleno estadio



Y terminaron ganando pic.twitter.com/Guz8OHW7bw — ElBuni (@therealbuni) June 18, 2026