Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε το 2025 συνολικά 669.710 αιτήσεις ασύλου πρώτης φοράς, ενώ χορήγησε διεθνή προστασία σε περισσότερους από 374.000 ανθρώπους μέσω θετικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό και κατόπιν προσφυγής.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων (20/06), κατά τη διάρκεια του 2025 εκδόθηκαν 325.955 θετικές αποφάσεις ασύλου σε πρώτο βαθμό και ακόμη 49.025 θετικές αποφάσεις έπειτα από προσφυγή ή επανεξέταση υποθέσεων.

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου και των χορηγήσεων διεθνούς προστασίας παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις την περίοδο 2014-2025. Το υψηλότερο επίπεδο αιτήσεων καταγράφηκε το 2015, όταν υποβλήθηκαν 1.216.860 αιτήσεις ασύλου πρώτης φοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρεται, η προσφυγική κρίση εκείνης της περιόδου οδήγησε και στον μεγαλύτερο αριθμό θετικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό το 2016, με 662.955 εγκρίσεις, καθώς και στον υψηλότερο αριθμό θετικών αποφάσεων κατόπιν προσφυγής το 2018, όταν καταγράφηκαν 103.365 εγκρίσεις.

Σε ό,τι αφορά τις εθνικότητες των αιτούντων άσυλο, οι πολίτες της Βενεζουέλας αποτέλεσαν το 2025 τη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο πρώτης φοράς στην ΕΕ, με 89.455 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στο 13,4% του συνόλου.

Ακολούθησαν οι πολίτες του Αφγανιστάν με 63.900 αιτήσεις ή ποσοστό 9,5%, ενώ οι Σύροι υπέβαλαν 40.405 αιτήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 6% του συνόλου.

Η Eurostat σημειώνει ότι πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2014 που οι Σύροι δεν αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, η ΕΕ συνέχισε και το 2025 την εφαρμογή του μηχανισμού προσωρινής προστασίας για τους εκτοπισμένους από την Ουκρανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, νέο καθεστώς προσωρινής προστασίας χορηγήθηκε σε 683.475 άτομα που διέφυγαν από τη χώρα λόγω του πολέμου.

Ο μεγαλύτερος αριθμός αποφάσεων προσωρινής προστασίας καταγράφηκε το 2022, όταν ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά ο σχετικός ευρωπαϊκός μηχανισμός μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εκείνη τη χρονιά, συνολικά 4.330.980 άτομα έλαβαν προσωρινή προστασία στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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