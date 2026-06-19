Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο έπειτα από επίθεση της σιιτικής οργάνωσης που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες.

«Πριν λίγη ώρα σε αντίδραση στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να προετοιμάζει και να διεξάγει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ο στρατός έπληξε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι «ο αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σιμόν έπεσε στη μάχη» στον νότιο Λίβανο μαζί με «τρεις άλλους στρατιώτες» των οποίων τα ονόματα θα δημοσιευτούν αργότερα.

Αυτές είναι οι πρώτες απώλειες που καταγράφονται στις τάξεις του ισραηλινού στρατού μετά την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο.

«Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», αντέδρασε άμεσα ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προσωπικότητα της ακροδεξιάς και πολιτικός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Με όλον τον σεβασμό προς τους Αμερικάνους, το Ισραήλ πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν ξεπουλιούνται. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του.

«Έχω πει στον πρωθυπουργό, ακόμη και στις ιδιωτικές μας συναντήσεις: για κάθε δάκρυ μίας Ισραηλινής μητέρας, πρέπει να κλάψουν χίλιες Λιβανέζες μητέρες», πρόσθεσε.

«Αρκετά με το πινγκ πονγκ. Στη Μέση Ανατολή δεν κερδίζει κανείς με μετρημένες και συγκρατημένες αντιδράσεις», εκτίμησε ο Μπεν Γκβιρ, τονίζοντας «πρέπει να είμαστε τρελοί. Να εξαφανίσουμε. Να συντρίψουμε τον τρόμο».

Από την πλευρά του ο επίσης ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς έκανε λόγο για «ένα σκληρό πρωινό». «Έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε με τη φωτιά. Να ανοίξουμε τις πύλες της κολάσεως».

Η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν θεωρείται ευρέως στο Ισραήλ ως απειλή για την ύπαρξή του και αποτυχία του Νετανιάχου να αναγκάσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει υπόψη του τις ανάγκες της ισραηλινής ασφάλειας.

Εντείνοντας την πίεση στον Νετανιάχου, ενόψει και των εκλογών του φθινοπώρου, ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν επικεφαλής ενός εθνικιστικού κόμματος της αντιπολίτευσης ζήτησε μετά τον θάνατο των τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών το Ισραήλ να επιβάλει «βαρύ τίμημα (…) από το οποίο η άλλη πλευρά δεν θα συνέλθει ποτέ».

Αν μετά τις απώλειες αυτές τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, «παραμένουν όρθια, τότε πρόκειται για άμεση αποτυχία του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας», έγραψε στο Χ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα Maariv, το 63% των Ισραηλινών «ανησυχεί» για «το μέλλον του κράτους του Ισραήλ» μετά τη συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP