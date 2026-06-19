Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας της Πέμπτης προς Παρασκευή στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας, παρά την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο.

Από την πλευρά του το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών του στον Λίβανο, ανάμεσά τους ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός.

«Τα εντατικά αεροπορικά ισραηλινά πλήγματα που διεξήχθησαν από τα μεσάνυκτα ως σήμερα το πρωί εμπόδισαν την απομάκρυνση των μαρτύρων και των τραυματιών και προκάλεσαν τον θάνατο 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό 33, σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό», επεσήμανε το λιβανικό υπουργείο.

Πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό μετά την ανακοίνωση της σύναψης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τη Δευτέρα.

Τα πλήγματα αυτά είχαν στόχο τουλάχιστον 10 περιοχές κοντά στην πόλη Ναμπάτιε, στον νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους την Χαρούφ, όπου σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ANI.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στον νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη σιιτική λιβανική οργάνωση.

«Ο στρατός έπληξε το βράδυ και συνεχίζει να πλήττει τρομοκράτες και υποδομές της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στον νότιο Λίβανο», επεσήμανε στην ανακοίνωση. «Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν έπειτα από τις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», πρόσθετε.

«Όλος ο Λίβανος να καεί»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε εξάλλου ότι «ο αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σιμόν έπεσε στη μάχη» στον νότιο Λίβανο μαζί με «τρεις άλλους στρατιώτες» των οποίων τα ονόματα θα δημοσιευτούν αργότερα.

«Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», αντέδρασε άμεσα ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προσωπικότητα της ακροδεξιάς και πολιτικός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Με όλον τον σεβασμό προς τους Αμερικάνους, το Ισραήλ πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν ξεπουλιούνται. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ διευκρίνισε ότι διεξάγει νέα πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, αφού η σιιτική οργάνωση δήλωσε ότι κατέστρεψε με κατευθυνόμενους πυραύλους τρία ισραηλινά άρματα μάχης Merkava στη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ μαχητών της και μιας μονάδας του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της σήμερα τα ξημερώματα η φιλοϊρανική οργάνωση επεσήμανε επίσης ότι μαχητές της στοχοθέτησαν τις ισραηλινές δυνάμεις κοντά στους λόφους του Άλι Τάχερ, πάνω από τη Ναμπάτιε, με «ρουκέτες και πυρά του πυροβολικού».

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Η κλιμάκωση σημειώνεται μία ημέρα αφού το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που δείχνει μια ευρύτερη ζώνη ελέγχου στον νότιο Λίβανο και πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα και πέραν αυτής.

Παράλληλα χθες ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ διεξάγει «επίμονες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ με στόχο τη διατήρηση των στρατευμάτων του σε μια περιοχή σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρα εντός του νότιου Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ