Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν χθες βράδυ δύο μη στρατιωτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πέντε, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

«Ύστερα από επίθεση με ρωσικά drones σε μη στρατιωτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, σκοτώθηκε ένα μέλος του πληρώματος ενός πλοίου με σημαία Παναμά και δύο άλλοι ναυτικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά», δήλωσε μέσω Telegram ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Τρεις ναυτικοί από δεύτερο πλοίο, με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, τραυματίστηκαν ελαφριά, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Αναταράξεις στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Αναβλήθηκαν επ' αόριστον οι συνομιλίες