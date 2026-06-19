Η Ελβετία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι προγραμματισμένες συνομιλίες που ακολούθησαν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναβλήθηκαν, λίγες ώρες μετά την ακύρωση της αναχώρησης του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς.

Η υπογραφή της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα είχε ως στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Ιράν, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη μιας περιόδου 60 ημερών για συνομιλίες σε ευρύτερα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ταυτόχρονα, η συμφωνία είχε ως στόχο να σταματήσουν οι μάχες στον Λίβανο, αλλά ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή νέες επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, στο νότιο Λίβανο.

«Οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν, του Κατάρ και του Πακιστάν έχουν αναβληθεί», ανέφερε το ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η Ελβετία παραμένει έτοιμη να διευκολύνει αυτές τις συνομιλίες. Οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες στο Μπούργκενστοκ συνεχίζονται», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες.

Ακολούθησε την ανακοίνωση αργά την Πέμπτη από τον Λευκό Οίκο ότι το ταξίδι του Βανς ακυρώθηκε, με έναν εκπρόσωπο να λέει ότι «η εφοδιαστική αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη».

«Προσβλέπουμε στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό».

Στο Ιράν, το πρακτορείο Tasnim είχε δηλώσει ότι «τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί» σχετικά με το ταξίδι της ιρανικής αντιπροσωπείας στην Ελβετία.

Η συμφωνία υπεγράφη ξεχωριστά από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ενέκρινε τη συμφωνία, παρά τις επιφυλάξεις, ακόμη και όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά τον θάνατο του πατέρα του και μακροχρόνιου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ σε αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, δήλωσε σε γραπτή δήλωση ότι είχε «διαφορετική άποψη» για τη συμφωνία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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«Αλλά έδωσα την άδειά μου λόγω της δέσμευσης» που ανέλαβαν αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Πεζεσκιάν, να «προστατεύσουν τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους».

Την Παρασκευή, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα δώσει μια «αποφασιστική» απάντηση εάν παραβιαστεί η συμφωνία.

Η συμφωνία αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η οποία είδε πέντε εβδομάδες ολοκληρωτικού πολέμου μέχρι την επίτευξη εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου.

Ωστόσο, οι μάχες δεν έχουν σταματήσει στον Λίβανο, με την υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ να δηλώνει την Παρασκευή ότι οι μαχητές της κατέστρεψαν τρία ισραηλινά άρματα μάχης στο νότιο τμήμα της χώρας και ότι οι συγκρούσεις «συνεχίζονται».

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν τα άρματά του χτυπήθηκαν, αλλά ο στρατός του δήλωσε την Παρασκευή ότι χτυπούσε στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Σύμφωνα με το κείμενο, η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να άρει αμέσως τις κυρώσεις για το πετρέλαιο που παραλύουν την οικονομία του Ιράν.

Μόλις επιτευχθεί τελική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διευκολύνουν την αποδέσμευση ενός ταμείου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα υποστηρίζεται από τα περιφερειακά έθνη, αναφέρει η συμφωνία.

Η απόφαση του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, στον οποίο σκοτώθηκαν 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί και χρησιμοποιήθηκε ένα τεράστιο ποσοστό των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών, έχει αναστατώσει ορισμένους από τους συμμάχους του στο εσωτερικό.

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ την περιέγραψε ως το «χειρότερο λάθος εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες».

Αλλά ο Τραμπ υποστήριξε ότι η χρήση στρατιωτικής βίας για να αποσπάσει περισσότερες παραχωρήσεις από την Τεχεράνη θα ήταν αντιπαραγωγική.

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Πηγή: ΚΥΠΕ