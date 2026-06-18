Ο Λευκός Οίκος απέστειλε σήμερα στο Κογκρέσο ένα αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μία ημέρα αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν αυτό το «μνημόνιο συνεννόησης» για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, στην κατοχή του οποίου περιήλθε ένα αντίγραφο του κειμένου αυτού, στη συμφωνία αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευτούν μια τελική συμφωνία μέσα σε διάστημα 60 ημερών, το οποίο θα μπορούσε να παραταθεί εφόσον υπάρξει αμοιβαία βούληση.

Οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέσα σε διάστημα 30 ημερών και, αφού επιτευχθεί οριστική συμφωνία, θα απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή, επίσης μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους τους, να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό σχέδιο που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, διασφαλίζοντας χρηματοδότηση τουλάχιστον 300 δισεκ. δολαρίων. Ο μηχανισμός εφαρμογής αυτού του σχεδίου, στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, θα καθοριστεί μέσα σε 60 ημέρες.

Το Ιράν από την πλευρά του δεσμεύεται να μην αποκτήσει κα να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Θα διασφαλίσει τον ασφαλή διάπλου των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες, χωρίς την επιβολή διοδίων.

Στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο Ιράν και επιπλέον θα εκδώσουν εξαιρέσεις για την εξαγωγή του ιρανικού πετρελαίου. Οι δύο χώρες θα διαπραγματευτούν επίσης την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί με δεσμευτικό ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters