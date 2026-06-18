Προβληματισμό προκαλεί στο Βελιγράδι η απόφαση των ΗΠΑ για απαγόρευση εισαγωγής χαλκού που παράγεται στη Σερβία από κινέζικη εταιρία.

Η υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανακοίνωσε ότι εξέδωσε εντολή για τη δέσμευση των αποστολών χαλκού και προϊόντων χαλκού που παρασκευάζονται στη Σερβία από την κινεζική εταιρεία Zijin Copper λόγω σοβαρών υπονοιών για χρήση καταναγκαστικής εργασίας στην παραγωγή. Η εταιρία αυτή εκμεταλλεύεται τα μεταλλωρυχεία του Μπορ στην ανατολική Σερβία.

Στην ανακοίνωση της CBP αναφέρεται ότι οι έρευνες που διενεργήθηκαν και συμπεριλαμβάνουν μαρτυρίες εργαζομένων, φωτογραφίες, βίντεο, ακαδημαϊκές μελέτες και αναφορές ΜΚΟ έδειξαν ότι «οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Zijin Serbia εκτέθηκαν σε έξι δείκτες καταναγκαστικής εργασίας, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας». Η CBP επισημαίνει ότι «διαπιστώθηκε κατάχρηση ευαλωτότητας, παρακράτηση μισθών, εκφοβισμός και απειλές, περιορισμός της κυκλοφορίας, παρακράτηση προσωπικών εγγράφων και υπερβολικές υπερωρίες».

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε «κακή για την Σερβία» την απόφαση των αμερικανικών τελωνείων και ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει την κινέζική εταιρία να ξεπεράσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στις εξαγωγές χαλκού. Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι η Zijin Serbia απασχολεί στα ορυχεία του Μπορ 7.000 εργαζόμενους και εκτίμησε ότι τα κίνητρα για την απόφαση των ΗΠΑ έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα. «Είναι προφανές ότι σε μια γεωπολιτική σύγκρουση στην οποία όλοι είναι εναντίον όλων, αλλά ξεχωρίζουν δύο μεγάλες χώρες, οι ΗΠΑ και η Κίνα, πληρώνουμε κι εμείς το τίμημα», σχολίασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η κινεζική εταιρία απέρριψε τις κατηγορίες ανακοινώνοντας ότι «παραμένει προσηλωμένη στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων των ΗΠΑ, καθώς και των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων εργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την πρόληψη της καταναγκαστικής εργασίας».

Δεν είναι η πρώτη κινέζικη εταιρία στη Σερβία που κατηγορείται για καταναγκαστική εργασία και τίθεται σε εμπάργκο από τις ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο του 2025 η υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ για τον ίδιο λόγο απαγόρευσε την εισαγωγή ελαστικών που παράγονται στην Σερβία από την κινεζική εταιρία Linglong.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ