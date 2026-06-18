Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι οι περιορισμοί που επιβάλει η Ρωσία σε δημοφιλείς ξένες εφαρμογές δείχνουν ότι η χώρα αυτή πλήττεται από τον πόλεμο που διεξάγει με την Ουκρανία.

«Η Ρωσία υψώνει και πάλι ένα σιδηρούν παραπέτασμα, αλλά τώρα πρόκειται για ένα ψηφιακό σιδηρούν παραπέτασμα για τον λαό της» δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters