Οι ένοπλες δυνάμεις του Νίγηρα αναζητούν αντάρτες γύρω από το αεροδρόμιο και μια στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα Νιαμέι, μετά τις εκρήξεις και τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν στην περιοχή. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας έκανε λόγο για «πιθανή επίθεση» στις εγκαταστάσεις.

Γύρω στο μεσημέρι (14.00 ώρα Κύπρου) ωστόσο, η κατάσταση έδειχνε πιο ήσυχη και ακούγονταν μόνο σποραδικά πυρά, τα οποία πιθανότατα σχετίζονταν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, είπαν δύο κάτοικοι και ένας μάρτυρας που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν αποκλείσει την περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το πολιτικό αεροδρόμιο και η στρατιωτική βάση βρίσκονται στις ίδιες εγκαταστάσεις, το ένα απέναντι από το άλλο. Τον Ιανουάριο, μια οργάνωση που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη για μια επίθεση στο συγκρότημα αυτό και ισχυρίστηκε ότι «επέφερε πλήγμα» στις επιχειρήσεις της χώρας κατά των ανταρτών.

Ο Νίγηρας, όπως και οι γειτονικές χώρες, το Μαλί και η Μπουρκίνα Φάσο, αγωνίζονται να αποκρούσουν τις επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια εκτοπίστηκαν και στις τρεις χώρες.

Οι πρώτες εκρήξεις στη Νιαμέι ακούστηκαν τα ξημερώματα. Επί δύο ώρες ακούγονταν στη συνέχεια σποραδικά πυρά από την περιοχή. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι οι δράστες έφτασαν στο αεροδρόμιο με δύο λευκά οχήματα ενώ μια άλλη πηγή είπε ότι μια ομάδα από αυτούς κρυβόταν σε ένα κτίριο των τελωνείων, κοντά στο αεροδρόμιο.

Τουλάχιστον τέσσερις άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, καθώς και πολλοί από τους δράστες, είπε μια τέταρτη πηγή που μίλησε στο Reuters.

Την Τετάρτη, οι αντάρτες εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις στις στρατιωτικές βάσεις Μπανιμπανγκού και Ινατές που βρίσκονται στην περιφέρει Τιλαμπέρι του δυτικού Νίγηρα. Μια από τις πηγές έκανε λόγο για 10 νεκρούς και περισσότερους από 40 τραυματίες στο Μπανιμπανγκού και είπε ότι ο στρατός εγκατέλειψε τη βάση του στο Ινατές.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές αν αυτές οι επιθέσεις συνδέονται με τις εκρήξεις και τις συγκρούσεις τη Νιαμέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP