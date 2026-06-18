Τουλάχιστον 11 στρατιώτες και δύο άμαχοι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση ενόπλων το πρωί εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου της Νιαμέι, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας του Νίγηρα, συμπληρώνοντας πως δεκάδες δράστες εξοντώθηκαν και συνελήφθησαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, κατά την επίθεση σκοτώθηκαν 11 στρατιώτες και δύο άμαχοι, ενώ άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Από την πλευρά των επιτιθέμενων, 22 ένοπλοι βρήκαν τον θάνατο και περίπου 20 άλλοι συνελήφθησαν», ανέφερε το υπουργείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται «μεγάλη επιχείρηση» του στρατού στην περιοχή, ενώ «το διεθνές αεροδρόμιο είναι απολύτως ασφαλές», διαβεβαιώνει το υπουργείο Άμυνας του Νίγηρα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP