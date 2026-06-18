Η Ρωσία παρέδωσε 522 σορούς στην Ουκρανία, κυρίως στρατιωτών, όπως δήλωσε σήμερα το Κίεβο, με τις ανταλλαγές αυτές να αποτελούν ένα από τα λίγα απτά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών επαναπατρισμού, τα λείψανα 522 προσώπων επιστράφηκαν στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, οι σοροί ανήκουν σε Ουκρανούς υπηκόους, ιδίως στρατιώτες», δήλωσε σήμερα μέσω ανάρτησης στο Telegram το ουκρανικό Κέντρο που είναι αρμόδιο για τους αιχμαλώτους πολέμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πρέπει να ακολουθήσει ταυτοποίηση των νεκρών.

Η Ουκρανία από την πλευρά της παρέδωσε 33 σορούς στη Ρωσία, σύμφωνα με τον Ρώσο βουλευτή Σαμσαΐλ Σαραλίεφ, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας συντονισμού για τη σύγκρουση, τον οποίο επικαλείται το δίκτυο RBK.

Το Κίεβο δεν ανακοίνωσε ότι παρέδωσε σορούς στη Ρωσία.

Σε φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από το ουκρανικό Κέντρο αιχμαλώτων πολέμου, φαίνονται άνθρωποι με λευκές προστατευτικές στολές, με το λογότυπο του Ερυθρού Σταυρού, κοντά σε φορτηγά.

Η πιο πρόσφατη ανταλλαγή λειψάνων έγινε στις μέσα Μαΐου όταν το Κίεβο είχε ανακοινώσει ότι έλαβε 528 πτώματα από τη Μόσχα. Ανταλλαγές αιχμαλώτων έγιναν τον Μάιο και τον Ιούνιο: 205 και στη συνέχεια 185 αιχμάλωτοι από κάθε στρατόπεδο.

Ο εφοδιασμός καυσίμων στην Μόσχα προχωρά «κανονικά»

Ο εφοδιασμός της Μόσχας με πετρελαϊκά προϊόντα και η λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων στην ρωσική πρωτεύουσα «συνεχίζονται κανονικά», μετά την μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφεραν οι αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP