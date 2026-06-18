Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μετάσχει σε σύνοδο της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, συμμαχία που παρέχει στρατιωτική βοήθεια για το Κίεβο, στην έδρα του NATO στις Βρυξέλλες σήμερα, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του οργανισμού Μαρκ Ρούτε.

Παράλληλα ο επικεφαλής της συμμαχίας σημείωσε ότι η μείωση των συνεισφορών των ΗΠΑ στις δυνάμεις αντιμετώπισης κρίσεων του NATO έλαβε άμεσα ισχύ, προσθέτοντας ότι οι άλλοι σύμμαχοι σπεύδουν να καλύψουν τα κενά που άφησε η αμερικανική αυτή κίνηση.

"Χθες προέκυψε το ερώτημα: Είναι αυτό άμεσο ή όχι; Είναι άμεσο", δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους ενόψει συνόδου των υπουργών Άμυνας του NATO στις Βρυξέλλες.

"Ωστόσο ο λόγος που είμαι λίγο διστακτικός στο να το πω αυτό είναι επειδή αυτό συνιστά ένα εργαλείο σχεδιασμού. Επομένως τι θα συμβεί στην πραγματικότητα; Αν ξεσπάσει πόλεμος (...) όλοι οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα μεγιστοποιήσουν αυτό που μπορούν να κάνουν για να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούμε να πολεμήσουμε", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ