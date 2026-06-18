Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ροστόφ της νότιας Ρωσίας, έπειτα από επίθεση με drones, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο Telegram.

Όπως ανέφερε, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο εμπορικές εγκαταστάσεις, χωρίς να δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.

Παράλληλα, ο Σλιούσαρ σημείωσε ότι ένας συρμός υπέστη ζημιές στην πόλη Γκουκόβο, η οποία επίσης έγινε στόχος της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συνεχίζουν να αποκρούουν την επίθεση.

Πηγή: ΕΡΤ