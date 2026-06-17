Ένας Αμερικανός αξιωματούχος διάβασε απόψε σε δημοσιογράφους το «μνημόνιο συνεννόησης» των 14 σημείων που πρόκειται να υπογραφεί επισήμως μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στην Ελβετία, τονίζοντας ότι και οι δύο πλευρές μπορεί ακόμη να αποχωρήσουν από αυτή τη συμφωνία.

Οι επερχόμενες συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης είναι πιθανό να επικεντρωθούν στην ακριβή αλληλουχία των βημάτων που προβλέπονται σε αυτήν την προκαταρκτική συμφωνία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος αυτός, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η συνάντηση στην Ελβετία «θα είναι αρκετά κρίσιμη για να δούμε πραγματικά πώς θα περάσουμε στην επόμενη φάση».

Το κείμενο που αναγνώστηκε από τον αξιωματούχο ήταν παρόμοιο με το μνημόνιο των 14 σημείων που μετέδωσαν λίγο νωρίτερα πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου Reuters.

Αυτό το προσχέδιο του πρακτορείου έχει ως εξής:

1. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους στον τρέχοντα πόλεμο, κηρύσσουν με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι στο εξής δεν θα προβούν σε καμία εχθρική ενέργεια η μεν εναντίον των δε και θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας μεταξύ τους. Η τελική συμφωνία θα επικυρώσει τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου και των επόμενων Άρθρων.

2. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να σέβονται η μία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της άλλης και να απέχουν από κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις οι μεν των δε.

3. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία εντός μέγιστης περιόδου 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης.

4. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα αποτρέψουν οποιαδήποτε παρέμβαση ή παρεμπόδιση εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα αποκαταστήσουν την ναυσιπλοΐα στο σύνολο της χωρητικότητάς της εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 30 ημερών· η κίνηση των πλοίων θα είναι ανάλογη με τον όγκο της κυκλοφορίας από την πλευρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν πριν από τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις γύρω περιοχές εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία.

5. Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα αναλάβει αμέσως μέτρα για να διασφαλίσει ότι η κίνηση των εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντιστρόφως θα ξαναρχίσει, μέσα σε διάστημα 30 ημερών, στον όγκο που ήταν προ του πολέμου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την απομάκρυνση των τεχνικών εμποδίων και την εξουδετέρωση των ναρκών από το Ιράν.

6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους τους, να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό σχέδιο που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, διασφαλίζοντας χρηματοδότηση τουλάχιστον 300 δισεκ. δολαρίων. Ο μηχανισμός εφαρμογής αυτού του σχεδίου, στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, θα καθοριστεί μέσα σε 60 ημέρες.

7. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να τερματίσουν, σε χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, κάθε είδους κυρώσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και όλων των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων, τόσο των πρωτογενών, όσο και των δευτερογενών.

8. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν θα παράγει ποτέ πυρηνικά όπλα. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι η τύχη του εμπλουτισμένου υλικού και όλων των άλλων αμοιβαία συμφωνηθέντων ζητημάτων που σχετίζονται με τα πυρηνικά, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών αναγκών του Ιράν, θα αντιμετωπιστούν επαρκώς σε μια τελική συμφωνία· η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου.

9. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι, εν αναμονή μιας τελικής συμφωνίας, θα διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς: το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν ούτε θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή.

10. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης, και μέχρι την ημερομηνία άρσης των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να εκδώσει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και των παραγώγων τους, καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών, ασφαλιστικών, μεταφορικών και παρόμοιων υπηρεσιών.

11. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι, υπό το φως της προόδου των διαπραγματεύσεων προς μια τελική συμφωνία, τα δεσμευμένα ή παγωμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αποδεσμευτούν και θα τεθούν πλήρως στη διάθεσή της. Αυτά τα κεφάλαια, είτε τηρούνται στον κύριο λογαριασμό είτε μεταφέρονται, θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε πληρωμή τελικού δικαιούχου καθοριστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα είναι πλήρως διαθέσιμα προς χρήση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις σε αυτή τη βάση.

12. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός εφαρμογής για την επίβλεψη της επιτυχούς υλοποίησης και της μελλοντικής δέσμευσης στην Τελική Συμφωνία.

13. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης, και κατόπιν λήψης διαβεβαιώσεων σχετικά με την έναρξη της εφαρμογής των Άρθρων 4, 5, 10 και 11 του παρόντος Μνημονίου, καθώς και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή αυτών των βημάτων, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις για μια Τελική Συμφωνία αποκλειστικά όσον αφορά τα υπόλοιπα Άρθρα.

14. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ