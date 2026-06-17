Παράλληλα με τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα συζητήσει με τους ηγέτες των χωρών του Κόλπου για το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν και τους εντολοδόχους της Τεχεράνης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παρότι ευχαρίστησε το Ισραήλ για τη συνεργασία του στην εκστρατεία εναντίον του Ιράν, δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τις επιλογές του στον Λίβανο. «Είναι καλός άνθρωπος, αλλά ενθουσιάζεται ορισμένες φορές», είπε και συμπλήρωσε πως του είχε ζητήσει να υιοθετήσει «πιο ήπια προσέγγιση».

Σε συνέντευξη Τύπου κατά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα είναι πρόθυμος να αναλάβει στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Είπε επίσης ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ