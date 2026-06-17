Για τη συμφωνία-πλαίσιο στην οποία έχουν καταλήξει Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συζήτησαν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας και του Ιράν, σε τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γι τόνισε στον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί πως είναι απαραίτητο όλες οι πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να αποφύγουν τυχόν «παρεμβάσεις».

«Το κλειδί στο επόμενο στάδιο είναι όλα τα μέρη να υλοποιήσουν πραγματικά τις δεσμεύσεις τους και να εξαλείψουν παρεμβάσεις από οποιαδήποτε προέλευση», είπε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών.

«Η Κίνα υποστήριζε πάντα τα εύλογα και θεμιτά αιτήματα, και τις προσπάθειες του Ιράν για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του», συμπλήρωσε ο Γουάνγκ Γι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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