Το Ισραήλ και η Σομαλιλάνδη συνεργάζονται κρυφά «εδώ και πολλά χρόνια» στον τομέα της ασφάλειας, αποκάλυψε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, υποδεχόμενος τον πρόεδρο αυτής της περιοχής που έχει αποσχισθεί από τη Σομαλία και αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητη χώρα μόνο από το Ισραήλ.

Η συνεργασία τους στον τομέα των πληροφοριών, της ασφάλειας και της άμυνας ήταν κάτι που πολλοί είκαζαν, ωστόσο για πρώτη φορά δηλώνεται ευθέως από έναν Ισραηλινό αξιωματούχο.

«Το Ισραήλ και η Σομαλιλάνδη διατηρούν φιλική σχέση εδώ και χρόνια, βασισμένη στα κοινά συμφέροντα, τις δημοκρατικές αξίες και τη δέσμευσή τους για ασφάλεια και σταθερότητα», είπε ο Ίσραελ Κατς, υποδεχόμενος τον Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης που πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό.

«Εδώ και πολλά χρόνια, συνεργαζόμασταν διακριτικά στο πλαίσιο μιας σειράς επιχειρήσεων που θα παραμείνουν απόρρητες», πρόσθεσε ο Κατς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του. «Σήμερα, είμαστε αποφασισμένοι να ανεβάσουμε τη συνεργασία μας σε νέες κορυφές», πρόσθεσε.

Η Σομαλιλάνδη, που αποσχίσθηκε από τη Σομαλία το 1991, βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο στον Κόλπο του Άντεν. Διαθέτει δικό της νόμισμα, διαβατήριο και στρατό, όμως δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Το Ισραήλ την αναγνώρισε στα τέλη Δεκεμβρίου ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος» και τη Δευτέρα ο Αμπντουλάχι εγκαινίασε την πρεσβεία της Σομαλιλάνδης στην Ιερουσαλήμ.

Τους τελευταίους μήνες, πολλοί ειδικοί θεωρούσαν πιθανή την ύπαρξη μιας ισραηλινής βάσης στο λιμάνι Μπερμπέρα, στον Κόλπο του Άντεν. «Το Ισραήλ αναπτύσσει στρατιωτικές δυνατότητες στη Σομαλιλάνδη (…) Έχουμε πλέον εκεί μια βάση» είχε δηλώσει στις αρχές Μαΐου ένας απόστρατος Ισραηλινός ταξίαρχος, ο Αμίρ Αβίβι, χωρίς να διευκρινίσει το πού ακριβώς. «Ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό δρα στην περιοχή», πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι έτσι «βελτιώθηκε σημαντικά» η δυνατότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης (στην απέναντι πλευρά του Κόλπου του Άντεν) που είναι σύμμαχοι του Ιράν και εκτόξευσαν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του ισραηλινού εδάφους αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, τον Οκτώβριο του 2023.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας της Σομαλιλάνδης, Μοχάμεντ Γιουσούφ Άλι, είπε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν έχει βάση στη χώρα του αλλά εκπαιδεύει την αστυνομία και τον στρατό της. Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters στο περιθώριο ενός επιχειρηματικού φόρουμ που οργάνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, ο Γιουσούφ Άλι χαρακτήρισε «φήμες» τις πληροφορίες ότι διαπραγματεύεται την ίδρυση μιας ισραηλινής στρατιωτικής βάσης.

«Δεν υπάρχει ισραηλινή στρατιωτική παρουσία, ούτε βάσεις στη Σομαλιλάνδη. Αλλά το Ισραήλ βοηθάει τη Σομαλιλάνδη, (…) μας στηρίζουν στην εκπαίδευση της αστυνομίας και του στρατού μας», επέμεινε.

Η Σομαλία έχει απορρίψει την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης και τη χαρακτήρισε «σκόπιμη επίθεση» στην εθνική κυριαρχία της. Το Ισραήλ πάντως λέει ότι η αναγνώριση δεν συνιστά εχθρική ενέργεια απέναντι στη Σομαλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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