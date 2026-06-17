Το γραφείο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχε "σύντομες επαφές σε διπλωματικό επίπεδο" με το Κρεμλίνο τις τελευταίες εβδομάδες "ώστε να ανοίξουν δίαυλοι επικοινωνίας", δήλωσε σήμερα Ευρωπαίος αξιωματούχος, την ώρα που η ΕΕ διερωτάται για ενδεχόμενες συνομιλίες με τη Μόσχα που θα έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

"Τις τελευταίες εβδομάδες, σύντομες συνομιλίες έλαβαν χώρα σε διπλωματικό επίπεδο ώστε να ανοίξουν δίαυλοι επικοινωνίας, αλλά τίποτε δεν συζητήθηκε επί της ουσίας", δήλωσε η ίδια πηγή.

Με τη Ρωσία στο εξής σε θέση άμυνας, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, το θέμα μιας επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων απέκτησε ξανά σημασία. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να συμμετάσχουν αλλά διερωτώνται για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να λάβουν μέρος.

"Σε οποιοδήποτε μελλοντικό σενάριο, η ΕΕ θα έχει συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία θα χρειαστεί να υπερασπιστεί, συνεπώς είναι σημαντικό να διαθέτουμε διπλωματικούς διαύλους με τη Ρωσία".

Ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί πρόσθεσε: "Η ΕΕ δεν είναι μεσολαβητής. Στηρίζει την Ουκρανία στις προσπάθειές της για επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη".

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αντόνιο Κόστα εργάζεται σε "στενό συντονισμό" με τους ηγέτες των 27 κρατών μελών σε σχέση με πιθανές αλληλεπιδράσεις με τη Ρωσία "και τα θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης όταν έρθει η κατάλληλη ώρα".

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που αναμένεται την Πέμπτη στις Βρυξέλλες με την ευκαιρία μιας συνόδου κορυφής των 27, κάλεσε τους Ευρωπαίους να παίξουν ενεργό ρόλο σε αυτές τις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση μιας εξόδου από τον πόλεμο στην Ουκρανία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ δεν κατάφεραν να φέρουν κοντά το Κίεβο και τη Μόσχα σε μια συμφωνία, με τη διαδικασία να καθυστερεί ολοένα και περισσότερο καθώς η προσοχή της Ουάσινγκτον μετατοπίστηκε προς το Ιράν.

Οι ηγέτες των 27 που συνεδρίασαν αυτή την εβδομάδα στο Εβιάν, δήλωσαν τη βούλησή τους να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία μέσω των κυρώσεων για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ιδιαίτερα τη βούλησή του να επαναφέρει ορισμένες κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου, οι οποίες είχαν ανασταλεί προσωρινά για να αντιμετωπιστεί η απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου που προκλήθηκε από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ένας ουδέτερος διαμεσολαβητής μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, είχε δηλώσει στα τέλη Μάιου η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κρίνοντας ότι το σημαντικό είναι πρώτα (οι Ευρωπαίοι σ.σ.) να ξέρουν τι να πουν στη Ρωσία πριν ορίσουν έναν πιθανό Ευρωπαίο εκπρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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