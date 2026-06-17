Πέντε ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σήμερα από FPV drones της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί στην κοινότητα Κφαρ Τεμπνίτ, στην περιφέρεια Ναμπατία. Αρχικά ένα drone-καμικάζι εξερράγη κοντά σε τανκ, τραυματίζοντας τέσσερις στρατιώτες. Λίγα λεπτά αργότερα, κατά την επιχείρηση απομάκρυνσης των τραυματιών, ακολούθησε επιδρομή δεύτερου drone με αποτέλεσμα να τραυματιστεί άλλος ένας ισραηλινός στρατιώτης.

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η κατάσταση ενός εξ αυτών χαρακτηρίζεται σοβαρή, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF.

Μετά την επίθεση, το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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