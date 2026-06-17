Το μήνυμα ότι η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, λόγω της συνεχιζόμενης δημοκρατικής οπισθοδρόμησης στη χώρα, έστειλε ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Nacho Sánchez Amor, μετά την υπερψήφιση της ετήσιας έκθεσης προόδου για την Άγκυρα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ο Ισπανός ευρωβουλευτής χαρακτήρισε «απογοητευτική» την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι η έκθεση αναγκάζεται να επαναλαμβάνει τις ίδιες διαπιστώσεις σχετικά με την υποχώρηση των δημοκρατικών προτύπων.

«Δυστυχώς, η έκθεση αναγκάζεται για ακόμη μία φορά να επαναλάβει την οπισθοδρόμηση της χώρας ως προς τα δημοκρατικά πρότυπα και, κατά συνέπεια, την αδυναμία επανέναρξης της ενταξιακής διαδικασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διατηρήσει λειτουργικές σχέσεις με την Τουρκία, λόγω της γεωπολιτικής και οικονομικής της σημασίας.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την οικονομία και η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός γείτονας και εταίρος σε πολλούς άλλους τομείς», δήλωσε.

Κριτική στην Κομισιόν για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία

Ο Sánchez Amor άσκησε έντονη κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, κατηγορώντας τις για υπερβολικά ήπια στάση απέναντι στις εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Όπως είπε, η ΕΕ εμφανίζεται πρόθυμη να υπερασπιστεί δημόσια τη φιλοευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών σε χώρες όπως η Σερβία και η Γεωργία, αλλά όχι στην Τουρκία.

«Γιατί δεν υπερασπιζόμαστε την κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία; Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής δύο μέτρων και δύο σταθμών», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάση αυτή δημιουργεί την εντύπωση στους φιλοευρωπαϊκούς κύκλους της Τουρκίας ότι η Ένωση λειτουργεί πλέον αποκλειστικά με βάση γεωπολιτικά συμφέροντα και όχι αρχές και αξίες.

«Ανησυχητική η κατάσταση του CHP»

Ο εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Όπως υποστήριξε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία αποδυνάμωσης του πολιτικού πλουραλισμού στην Τουρκία, ενώ στην ακαδημαϊκή κοινότητα αυξάνονται οι αναφορές που χαρακτηρίζουν πλέον την Τουρκία ως αυταρχικό κράτος.

«Δεν προστατεύουμε την πλουραλιστική δημοκρατία στην Τουρκία. Πρόκειται για μια αποτυχία, της οποίας η αναστροφή θα απαιτήσει δεκαετίες», ανέφερε.



Σιωπή για αντισημιτισμό Τουρκίας

Στο ζήτημα της αντισημιτικής ρητορικής στην Τουρκία και κατά πόσο αυτό καλύπτεται επαρκώς στη φετινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , ο Ισπανός ευρωβουλευτής απέφυγε να χαρακτηρίσει το φαινόμενο ως ειδικά τουρκικό πρόβλημα.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε έντονη πόλωση πολλών κοινωνιών διεθνώς, ενώ στην Τουρκία καταγράφεται ισχυρή στήριξη προς την παλαιστινιακή υπόθεση και έντονη κριτική προς την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Δεν θα ήθελα να μπω στη συζήτηση για το αν αυτό συνιστά ή όχι αντιεβραϊκό ή αντισημιτικό αίσθημα. Ελπίζω πως δεν είναι κάτι τέτοιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Sánchez Amor σημείωσε ότι πρόκειται για έναν βαθύ διεθνή διχασμό γύρω από τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και τις πολιτικές του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως η ισχυρή ταύτιση με την παλαιστινιακή υπόθεση στην Τουρκία είναι «γεγονός».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η στάση αυτή δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από όσα παρατηρούνται σε πολλές μουσουλμανικές χώρες, αλλά και σε αρκετές μη μουσουλμανικές κοινωνίες.

«Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά ειδικά την Τουρκία ούτε ότι σχετίζεται με τον βασικό πυρήνα της έκθεσης», ανέφερε.

Σφοδρή επίθεση κατά του Ακίν Γκιουρλέκ

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Sánchez Amor όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις της Άγκυρας για την αναφορά στον υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Akın Gürlek.

Ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι η σχετική αναφορά δεν είναι νέα, καθώς υπήρχε και στην περσινή έκθεση, όταν ο Γκιουρλέκ ήταν επικεφαλής εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης.

Προχώρησε μάλιστα σε ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Γκιουρλέκ χρησιμοποιήθηκε για να αντιμετωπιστεί πολιτικά η αντιπολίτευση στην Κωνσταντινούπολη.

«Ο κ. Ακίν Γκιουρλέκ τοποθετήθηκε στη θέση του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης για να καταστείλει και να διαλύσει την αντιπολίτευση, την οποία το AKP δεν κατάφερε να νικήσει στις κάλπες», δήλωσε.

«Κατασκευασμένη η υπόθεση Ιμάμογλου»

Αναφερόμενος στην υπόθεση του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης Ekrem İmamoğlu, ο Sánchez Amor υποστήριξε ότι οι κατηγορίες εις βάρος του έχουν πολιτικά κίνητρα.

«Η υπόθεση εναντίον του Εκρέμ Ιμάμογλου και του Δήμου Κωνσταντινούπολης είναι κατασκευασμένη. Και μάλιστα είναι πρόχειρα κατασκευασμένη», ανέφερε.

Παράλληλα, συνέδεσε τονan μεταγενέστερο διορισμό του Γκιουρλέκ στο υπουργείο Δικαιοσύνης με τις ενέργειες που προηγήθηκαν εις βάρος της αντιπολίτευσης, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αξιοπιστία της λεγόμενης ειρηνευτικής διαδικασίας στην Τουρκία.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι όσο δεν καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί να επανεκκινήσει.

«Όσο δεν υπάρχει πρόοδος στα δημοκρατικά πρότυπα, δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος στην ενταξιακή διαδικασία», τόνισε.





