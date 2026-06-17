Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους, μετά τη λήξη της συνόδου G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ότι είχε μια «πολύ καλή» συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, σημειώνοντας ότι οι χώρες τους επεξεργάζονται εμπορικές συμφωνίες.

Ο Τραμπ αποκάλεσε «σκληρό διαπραγματευτή» τον Μόντι και είπε ότι «κάποια στιγμή στο μέλλον» θα επισκεφθεί την Ινδία. Το Νέο Δελχί πιέζει εδώ και μήνες την Ουάσιγκτον να προγραμματίσει μια επίσκεψη του Τραμπ, ενδεχομένως στο πλαίσιο μιας τετραμερούς συνόδου με τη συμμετοχή της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ινδία. «Αν δεχτούν επίθεση, θα είμαστε εκεί να τους βοηθήσουμε», είπε, όταν ρωτήθηκε για την αμυντική σχέση των δύο χωρών. «Αν οποιοσδήποτε επιτεθεί σε αυτόν τον άνθρωπο, θα είμαστε εκεί», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Μόντι. «Τώρα, αν υπάρξει κάποιος νέος ηγέτης, δεν είμαι σίγουρος», είπε.

Ο Μόντι από την πλευρά του επισήμανε στον Τραμπ ότι για το Νέο Δελχί «ύψιστης σημασίας» είναι η ασφάλεια των Ινδών ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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