Η Ουκρανία προσπαθεί να εξασφαλίσει επιπλέον 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική χρηματοδότηση από τους συμμάχους της, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φιόντοροφ μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ολλανδό ομόλογό του.

Πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία θα υποβάλει το αίτημα την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συνάντησης της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, μιας συμμαχίας 50 και πλέον χωρών, γνωστής και ως «ομάδα Ramstein», η οποία παρέχει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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