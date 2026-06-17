Πλήγμα με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά, μέλη μιας ομάδας ποδοσφαίρου από τη Λευκορωσία, προκάλεσε σήμερα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό έξι στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Σύμφωνα με τον Ιγκόρ Κοβαλτσούκ, προσωρινό κυβερνήτη της περιφέρειας που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν «στο λεωφορείο μιας ομάδας ποδοσφαίρου νέων του Γκομέλ που έφευγε για διακοπές στο Γκελεντζίκ», μια ρωσική πόλη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Κοβαλτσούκ δήλωσε μέσω Telegram ότι μία γυναίκα που συνόδευε την ομάδα έχασε τη ζωή της και «έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν» και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, ένα από τα βασικά δικαστικά όργανα της χώρας, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι άνοιξε έρευνα για «τρομοκρατική ενέργεια».

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, το λεωφορείο μετέφερε 44 επιβάτες, εκ των οποίων οι 28 ήταν νεαροί αθλητές. Οι ρωσικές αρχές δεν διευκρίνισαν την ηλικία των θυμάτων.

Το Γκομέλ βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, στο νότιο τμήμα της Λευκορωσίας, μια χώρα της ανατολικής Ευρώπης που είναι σύμμαχος του Κρεμλίνου.

Τους τελευταίους μήνες, το Κίεβο έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας και των κατεχόμενων εδαφών για να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα, σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς κατά του εδάφους του, σχεδόν σε καθημερινή βάση από την έναρξη της επίθεσης πλήρους κλίμακας που εξαπολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι τελική- Απειλές για νέους βομβαρδισμούς