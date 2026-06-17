Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες της Ομάδας των 7 (G7) θα κατασκευάσουν βάσει αδείας στην Ουκρανία πυραύλους μακρού βεληνεκούς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανακοίνωσε διπλωματική πηγή κατά την διάρκεια των εργασιών της συνόδου κορυφής στο Εβιάν.

«Θα παραγάγουμε βάσει αδείας όχι μόνον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και ικανότητες εις βάθος επίθεσης», δηλαδή πυραύλους μακρού βεληνεκούς, δήλωσε πηγή στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Εβιάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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