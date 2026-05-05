Σφοδρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης άσκησε ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, κάνοντας λόγο για διεθνή απομόνωση της Τουρκίας και απώλεια επιρροής σε κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης έναντι της Ευρώπης και των διεθνών εξελίξεων, ο Οζέλ υποστήριξε, σύμφωνα με δηλώσεις του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ότι η Άγκυρα έχει χάσει στρατηγικές ευκαιρίες και έχει απομακρυνθεί από ευρωπαϊκές εξελίξεις.

«Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να δει την ευκαιρία που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρώπη και δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τον δρόμο που έχει χαράξει ο Τραμπ. Επειδή η εξωτερική πολιτική είναι προσαρτημένη στον Τραμπ, η Τουρκία αποκλείεται από την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, και η Γερμανία υποστηρίζει την Ελλάδα. Ο Πούτιν κρατά αποστάσεις», είπε, ενώ άσκησε επίσης κριτική για τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζεται η χώρα σε διπλωματικό επίπεδο.

«Ο πρέσβης των ΗΠΑ εξισώνει την Τουρκία με το Κατάρ», δήλωσε.





Κατηγορίες για αποκλεισμό από την Ανατολική Μεσόγειο

Στη συνέχεια, ο αρχηγός του CHP αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για αποκλεισμό της Τουρκίας από ενεργειακές και γεωπολιτικές διεργασίες, ενώ επεσήμανε και τη στάση τρίτων χωρών.

«Όσοι παρακολουθούν βλέπουν πώς αποκλειόμαστε από την ανατολική Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Αίγυπτος και το Κατάρ – μια χώρα που εμπιστεύεται πολύ – πραγματοποιούν γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο μαζί με τους Ελληνοκυπρίους. Η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά και το κάνει με την υποστήριξη της Ευρώπης. Οι πιο κοντινές τουρκικές δημοκρατίες αναγνώρισαν την ελληνοκυπριακή πλευρά της Νότιας Κύπρου, όχι την ΤΔΒΚ. Έγινε επίθεση στον Στολίσκο Sumud».



