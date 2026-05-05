Η Τουρκία παρουσίασε για πρώτη φορά έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) με την ονομασία «Γιλντιρίμχαν», ο οποίος παρουσιάστηκε στην έκθεση αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας SAHA 2026, που ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη.

Οι πρώτες πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πυραύλου αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα σύστημα μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ταχύτητας.

Ο «Γιλντιρίμχαν» (που σημαίνει Κεραυνός) φέρεται να έχει βεληνεκές περίπου 6.000 χιλιομέτρων και να μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα από Mach 9 έως Mach 25. Χρησιμοποιεί ως καύσιμο υγρό τετροξείδιο του αζώτου και διαθέτει τέσσερις πυραυλοκινητήρες.

Στη μία πλευρά του πυραύλου βρίσκεται το έμβλημα του Οθωμανού σουλτάνου Γιλντιρίμ Μπεγιαζίτ, ενώ στο μπροστινό τμήμα του πυραύλου βρίσκεται η υπογραφή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.





Ο μεγαλύτερος πύραυλος της Τουρκίας

Ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, αναφέρθηκε στις δυνατότητες του νέου συστήματος και τη σημασία του για την Τουρκία.

«Ο πύραυλος είναι το πρώτο πυραυλοκίνητο πυρομαχικό υγρού καυσίμου στο απόθεμα της Τουρκίας, ικανό για υπερηχητικά ταξίδια».

Παράλληλα, σημείωσε πως «ο Γιλντιρίμχαν είναι ο πύραυλος με το μεγαλύτερο βεληνεκές που έχει κατασκευάσει ποτέ η Τουρκία».





Günün Bombası MSB ARGE’den Geldi!



MSB ARGE, yeni geliştirdiği 6000 km menzilli YILDIRIMHAN kıtalararası balistik füzesini tanıttı! — Turkish Defence Agency (@tdefenceagency) May 5, 2026

Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει επενδύσει σε μη επανδρωμένα συστήματα, τεχνολογίες πυραύλων, αεράμυνα, αεροπορία και διαστημικές πλατφόρμες, ενώ έχει ήδη παρουσιάσει και άλλα συστήματα, όπως τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο «Tayfun Block-4».

Οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι (ICBM) θεωρούνται στρατηγικά όπλα μεγάλης εμβέλειας, ικανά να πλήττουν στόχους σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων, ενώ χρησιμοποιούνται από μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα.



