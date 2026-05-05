Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιοχής στη νότια Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι αφαίρεσαν τη ζωή 12 ανθρώπων», έγραψε ο Ιβάν Φιόντοροφ σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram. Νωρίτερα οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν αναφέρει με ανάρτηση τους στην ίδια εφαρμογή ότι σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι. Σύμφωνα με τον ίδιο τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίσθηκαν.

Ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντοροφ δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τηλεκατευθυνόμενες βόμβες. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες, σε ένα συνεργείο και σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων.

Η επίθεση σύμφωνα με τον Φιόντοροφ προκάλεσε πυρκαγιά σ' ένα κατάστημα και σε μια επιχείρηση.

Εικόνες από το σημείο της επίθεσης τις οποίες ο ίδιος ανάρτησε δείχνουν ένα κτίριο που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από το οποίο αναδύονται φλόγες και καπνοί. Αυτοκίνητα φαίνονται να καίγονται ενώ οι πρώτοι άνθρωποι που έσπευσαν στο σημείο βοηθούν αιμόφυρτους τραυματίες να απομακρυνθούν από αυτό.





Ρωσική επίθεση στο Κραματόρσκ με πέντε νεκρούς

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλη ρωσική αεροπορική επίθεση που έπληξε το κέντρο της πόλης Κραματόρσκ, της τελευταίας μεγάλης πόλης που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου στην περιοχή Ντόνετσκ της Ουκρανίας, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι φοβάται ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κραματόρσκ, στην περιοχή Ντόνετσκ, στο σημείο μιας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής. Η επίθεση έλαβε χώρα στο κέντρο της πόλης, με στόχο αμάχους», είπε.

«Σε αυτό το στάδιο, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και πέντε έχουν σκοτωθεί», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Νωρίτερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν είχε αναφέρει ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι. «Γύρω στις 5:00 μ.μ., οι Ρώσοι έριξαν τρεις βόμβες στο κέντρο του Κραματόρσκ», δήλωσε ο Φιλάσκιν στο Telegram.

Η πόλη Κραματόρσκ, προπύργιο του ουκρανικού στρατού, έχει γίνει στόχος εδώ και μήνες ολοένα και πιο έντονων ρωσικών επιθέσεων. Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, διεκδικεί την προσάρτηση της περιοχής Ντόνετσκ και επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την επικράτεια της, αλλά αντιμετωπίζει σφοδρή αντίσταση από τον ουκρανικό στρατό.

Εξάλλου, ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή της Πολτάβα προκάλεσε τον θάνατο πέντε ατόμων, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ