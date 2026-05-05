Ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε άλλων, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο ρωσικός στρατός έριξε τρεις βόμβες στο κέντρο της πόλης, δήλωσε ο Βαντίμ Φιλάσκιν μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, πρόσθεσε ο ίδιος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ