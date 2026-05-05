Ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε άλλων, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο ρωσικός στρατός έριξε τρεις βόμβες στο κέντρο της πόλης, δήλωσε ο Βαντίμ Φιλάσκιν μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, πρόσθεσε ο ίδιος.





🚨 BREAKING: Five killed in Russian missile strike on Kramatorsk



President Zelenskyy confirmed that at least five people were killed and five others injured following a Russian attack on central Kramatorsk in Donetsk Oblast on Tuesday afternoon. pic.twitter.com/ReKdZoYxVP — UNITED24 Media (@United24media) May 5, 2026





Διαβάστε επίσης: Ρωσία: Δύο νεκροί σε ουκρανική επίθεση drone στην περιοχή Τσουβάσια





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ