Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή Τσουβάσια της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής.
Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί, σύμφωνα με το TASS.
Два человека погибли, 32 пострадали в результате украинской атаки дронов на Чебоксары— The Insider (@the_ins_ru) May 5, 2026
Повреждены 28 многоквартирных домов, в двух зданиях нарушены несущие конструкции. О последствиях обстрела столицы Чувашии сообщает губернатор Олег Николаев.
По словам Николаева, в республике…
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ