Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή Τσουβάσια της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί, σύμφωνα με το TASS.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ