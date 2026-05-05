Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή Τσουβάσια της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα παιδί, σύμφωνα με το TASS.





Два человека погибли, 32 пострадали в результате украинской атаки дронов на Чебоксары



Повреждены 28 многоквартирных домов, в двух зданиях нарушены несущие конструкции. О последствиях обстрела столицы Чувашии сообщает губернатор Олег Николаев.



По словам Николаева, в республике… pic.twitter.com/UP7wPLAlzV — The Insider (@the_ins_ru) May 5, 2026





Διαβάστε επίσης: Ρωσία: Πυρκαγιά σε τεράστιο διυλιστήριο μετά από ουκρανική επίθεση με drone





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ